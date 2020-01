Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #3: Ćwierćfinał United League Europe 3x3

Kadra Narodowa w turnieju wystąpiła pod nazwą Energa 3x3 Gdańsk, w ramach współpracy wielokrotnego mistrza Polski z Reprezentacją Polski 3x3 Mężczyzn. Michael Hicks, Szymon Rduch, Piotr Niedźwiedzki i Maciej Adamkiewicz – pierwszy raz mogliśmy oglądać drużynę narodową w takim składzie.

Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn, od zwycięstwa 21:14 z gospodarzem Tri Zvezdochki, rozpoczęła udział w turnieju. Początek spotkania to szybkie prowadzenie 5-1. Z bardzo dobrej strony pokazał się zwłaszcza Piotr Niedźwiedzki, który raz za razem blokował rzuty przeciwników. Siłą napędową w ataku był oczywiście Michael Hicks. Szybkie zwycięstwo na początek turnieju. Była to druga grupowa porażka rosyjskiego zespołu co oznaczało, iż Polacy zagwarantowali sobie udział w ćwierćfinale turnieju.

Drugie grupowe spotkanie z zespołem LTeam 3x3 stało na wyższym poziomie. Przeciwnikiem był jeden z najlepszych zespołów 3x3 na świecie. Od początku meczu widać było zgranie brązowego medalisty ubiegłorocznych Mistrzostw Europy 3x3. Do stanu 10:10 mecz układał się po naszej myśli, niestety końcówka spotkania należała do przeciwników. Michael Hicks w końcówce próbował poderwać zespół niesamowitymi rzutami za 2 pkt. ale na więcej nie pozwolił przeciwnik. Porażka 15:21 dała Polakom drugie miejsce w grupie i Venstpils Ghetto za przeciwnika w ćwierćfinale.

Ventspils Ghetto to bezpośrednie zaplecze Reprezentacji Łotwy. Zespół grający szybką koszykówkę. Początek spotkania był wyrównany m.in. dzięki niesamowitym rzutom Michael Hicksa. Ale od stanu 10-11 przeciwnicy, zagrali agresywniej w obronie, skutecznie za 2 pkt., przyspieszyli i zakończyli spotkanie przed czasem.

Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn w pierwszym turnieju cyklu United League Europe 3x3 zajęła 7. miejsce. Następny turniej odbędzie się w dniach 8-9 luty 2020 r.

Wyniki spotkań:

Energa 3x3 Gdańsk – Tri Zvezdochki 21:14

LTeam 3x3 – Energa 3x3 Gdańsk 21:15

Ventspils Ghetto – Energa 3x3 Gdańsk 21:11

Skład Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn (25-26.01.2020 r., Sankt Petersburg):

1. Adamkiewicz Maciej (MKKS Żak Koszalin)

2. Hicks Michael (Polpharma Starogard Gdański)

3. Niedźwiedzki Piotr (WKK Wrocław)

4. Rduch Szymon (STK Czarni Słupsk / 3x3 Team Jeddah)

Sztab szkoleniowy:

Kazimierz Rozwadowski – trener

Michał Hillar - fizjoterapeuta