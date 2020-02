Trener Taylor wybrał skład na mecze z Izraelem i Hiszpanią

Trener reprezentacji Polski, Mike Taylor, wybrał dwunastoosobowy skład na mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2021 z Izraelem w Arenie Gliwice i z Hiszpanią w Saragossie.

BILETY NA MECZ POLSKA - IZRAEL

Biało-Czerwoni pierwsze okienko kwalifikacyjne do EuroBasketu 2021 rozpoczną w poniedziałek 17 lutego 2020 r. Zgrupowanie rozpocznie 12 zawodników, a aż dziewięciu z nich występuje w klubach Energa Basket Ligi. Już po kilku dniach treningów zagrają mecz z Izraelem - w czwartek 20 lutego o godz. 18:45 w Arenie Gliwice. Następnie wybiorą się do Saragossy na spotkanie z mistrzami świata, Hiszpanią (niedziela, 23 lutego, godz. 18:00).

- Jestem zadowolony ze składu, który udało nam się wybrać na pierwsze okienko kwalifikacyjne do EuroBasketu. Drużynę ponownie oparliśmy na naszym trzonie, zawodnikach znających system. Jest tu kilku graczy z ogromnym doświadczeniem w reprezentacji, ale jest też kilku nowych, którzy pozwolą nam rozwijać się w przyszłości. Oczywiście brakuje kilku ważnych koszykarzy: Mateusz Ponitka leczy kontuzję, a Adam Waczyński postanowił odpocząć. Wierzę jednak w ten zespół. Jestem pewny, że zawodnicy dadzą z siebie wszystko i z dumą będą reprezentować Polskę. Nie możemy doczekać się meczu w Gliwicach. Wszyscy są podekscytowani po tym, co pokazaliśmy w Chinach. Teraz chcemy, aby polska koszykówka osiągnęła kolejny poziom. Już teraz myślimy o tym, aby najbliższy EuroBasket był lepszy w naszym wykonaniu niż ten w 2017 roku - mówi trener Mike Taylor.

EuroBasket mężczyzn w 2021 roku odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech. Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020 r., 23 listopada - 1 grudnia 2020 r. oraz 15-23 lutego 2021 r. Polska, ósma drużyna ostatnich mistrzostw świata, znalazła się w grupie A z Hiszpanią, Izraelem i Rumunią. Do mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z tej grupy.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, że trener Mike Taylor buduje zespół na pewnym fundamencie, który został stworzony przez lata wspólnej pracy. Jednocześnie nie zapomina o tym, co czeka nas w przyszłości, stopniowo wprowadzając zawodników młodszej generacji. Wierzę, że przy wsparciu bardziej doświadczonych kolegów są w stanie zbudować najlepszą możliwą drużynę i walczyć o dwa zwycięstwa w meczach z Izraelem i Hiszpanią. Trener Taylor i cały sztab szkoleniowy mają pełne poparcie Zarządu Polskiego Związku Koszykówki. Jestem przekonany, że ten skład jest optymalny i będzie pozwalał na to, aby drużyna prezentowała się jak najlepiej i miała realną szansę na pozytywne wyniki w obu lutowych spotkaniach - podkreśla Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Myślimy o przyszłości reprezentacji, stąd powołania dla Aleksandra Balcerowskiego i Łukasza Kolendy. Ci zawodnicy mają ogromny talent i już teraz musimy ich przygotować na to, co czeka ich w przyszłości. To też dobry moment dla Jarosława Zyskowskiego, który rozgrywa świetny sezon w Stelmecie Enei BC Zielona Góra. Michał Michalak również indywidualnie prezentuje się rewelacyjnie w tych rozgrywkach. Był bardzo blisko składu w poprzednich latach, ale gra na pozycji, gdzie konkurencja jest ogromna. Teraz dostanie szansę - powiedział trener Taylor.



Skład reprezentacji Polski na mecze z Izraelem i Hiszpanią:

Rozgrywający:

1. Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

2. Łukasz Koszarek, Stelmet Enea BC Zielona Góra

3. A.J. Slaughter, Real Betis Sewilla (Hiszpania)

Rzucający:

4. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń

5. Michał Michalak, Legia Warszawa

Niscy skrzydłowi:

6. Michał Sokołowski, Anwil Włocławek

7. Jarosław Zyskowski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi:

8. Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

9. Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

10. Tomasz Gielo, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Środkowi:

11. Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

12. Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Terminarz kwalifikacji do EuroBasketu:

20 lutego 2020, godz. 18:45, Gliwice: Polska - Izrael (BILETY)

23 lutego 2020, godz. 18:00, Saragossa: Hiszpania - Polska

27 listopada 2020: Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Rumunia