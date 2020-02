Adam Wall

Trenerzy Kadr Narodowych odebrali nominacje

W uroczystości wzięli udział: Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki Eugeniusz Kijewski, Dyrektor Wydziału Sportowego Biura PZKosz Kazimierz Mikołajec oraz dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach Teresa Juranek.

- Trenerzy są ważnym elementem Polskiego Związku Koszykówki. Zarząd PZKosz widzi waszą pracę, docenia ją i jest dumny z faktu, że jesteście wzorem dla dzieci i dorosłych, których na co dzień trenujecie w klubach. Trenerom starszych kadr młodzieżowych życzę dobrych turniejów, a szkoleniowcom młodszych reprezentacji udanej selekcji podczas budowania trzonu drużyny. Chciałbym, aby praca w reprezentacji Polski była dla Was zaszczytem. My jako PZKosz zrobimy wszystko, abyście w spokoju mogli spełniać swoje trenerskie obowiązki - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

GALERIA ZDJĘĆ



Po raz pierwszy w uroczystości wręczenia nominacji trenerskich uczestniczyli również szkoleniowcy oraz fizjoterapeuci reprezentacji 3x3. - Cieszę się, że w jednym miejscu mogli się spotkać trenerzy kadr 5x5 oraz 3x3. Wkrótce przed reprezentacją 3x3 naszych seniorów wielkie wyzwanie, kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Tokio. Głęboko wierzę, że uda nam się zagrać na 32. Igrzyskach olimpijskich - dodał w Łomiankach Prezes PZKosz.

Bezpośrednio po wręczeniu nominacji Kazimierz Mikołajec przedstawił trenerom organizację pracy oraz omówił zasady współpracy w 2020 roku.

Z powodu obowiązków klubowych podczas wręczenia nominacji nieobecni byli główni trenerzy kadry U20 i U18 mężczyzn. Sprawy klubowe oraz osobiste nie pozwoliły wziąć udziału w uroczystości także części asystentów, trenerów motoryki oraz fizjoterapeutów.

Kadry żeńskie

U20 kobiet

Krzysztof Szewczyk – Trener główny

Michał Snochowski – Trener asystent

Janusz Kopaczewski – Trener asystent

Piotr Madejski – Trener motoryki

Adam Piesik – fizjoterapeuta

U18 kobiet

Marek Lebiedziński – Trener główny

Karolina Wieczorek – Trener asystent

Paweł Kulpeksza – Trener asystent

Marcin Kaczocha – Trener motoryki

Mateusz Mruk – Fizjoterapeuta

U16 kobiet

Mariusz Świerk – Trener główny

Artur Karlik – Trener asystent

Wojciech Eliasz-Radzikowski – Trener asystent

Marcin Starzak – Trener motoryki

Paulina Gawron – Fizjoterapeuta

U15 kobiet

Iwona Jabłońska – Trener główny

Krzysztof Janik – Trener asystent

Bartosz Słomiński – Trener asystent

Michał Gulan – Trener motoryki

Mateusz Pawluczuk – Fizjoterapeuta

U14 kobiet

Maciej Gordon – Trener główny

Adam Kubaszczyk – Trener asystent

Anna Talarczyk – Trener asystent

Mirosław Cygan – Trener motoryki

Aleksander Kłak - Fizjoterapeuta

Kadry męskie

U20 mężczyzn

Jacek Winnicki – Trener główny

Sebastian Potoczny – Trener asystent

Mariusz Niedbalski – Trener asystent

Remigiusz Rzepka – Trener motoryki

Mateusz Zwierz – Fizjoterapeuta





U18 mężczyzn

Andrzej Adamek – Trener główny

Krzysztof Roszyk – Trener asystent

Marek Zapałowski – Trener asystent

Tobiasz Grzybczak – Trener motoryki

Jacek Hernik – Fizjoterapeuta





U16 mężczyzn

Wojciech Rogowski – Trener główny

Łukasz Dziergowski – Trener asystent

Grzegorz Kożan – Trener asystent

Marcin Przysiwek – Trener motoryki

Sebastian Szybisty – Fizjoterapeuta





U15 mężczyzn

Wojciech Bychawski – Trener główny

Rafał Gil – Trener asystent

Marek Żukowski – Trener asystent

Piotr Biel – Trener motoryki

Łukasz Kok - Fizjoterapeuta





U14 mężczyzn

Łukasz Kasperzec – Trener główny

Michał Tomaszewski – Trener asystent

Jakub Krakowczyk – Trener asystent

Paweł Oracz – Trener motoryki

Michał Janduła - Fizjoterapeuta

Kadry 3x3





Reprezentacja Seniorów

Piotr Renkiel – Trener główny

Kazimierz Rozwadowski – Trener asystent

Arkadiusz Kobus – Trener asystent

Michał Hillar – Fizjoterapeuta

Justyna Krzemień - Fizjoterapeuta

Marcin Zarzeczny – Fizjoterapeuta

Reprezentacja Seniorek

Karolina Szlachta – Trener główny

Vadim Czeczuro – Trener asystent

Michał Wesołowski – Fizjoterapeuta

Zuzanna Wrzesień – Fizjoterapeuta

U23 mężczyzn

Kazimierz Rozwadowski – Trener główny,

Michał Hlebowicki – Trener asystent,

Piotr Renkiel – Trener asystent,

Arkadiusz Kobus – Trener asystent

U23 kobiet

Vadim Czeczuro – Trener główny

Karolina Szlachta – Trener asystent

Michał Wesołowski – Fizjoterapeuta

Zuzanna Wrzesień – Fizjoterapeuta

Paweł Siembida – Fizjoterapeuta

U18 mężczyzn

Bartosz Sikorski - Trener główny

Alicja Albecka - Fizjoterapeuta

Michał Barański - Trener motoryki

U17 mężczyzn

Arkadiusz Kobus - Trener główny

Michał Topielecki - Fizjoterapeuta

U17 kobiet

Łukasz Ulchurski – Trener główny