Przepytaliśmy trenerów przed turniejem finałowym MPP

PEŁNY TERMINARZ TURNIEJU FINAŁOWEGO MPP

Kto jest faworytem Młodzieżowego Pucharu Polski?

Jacek Krzykała, trener Exact Systems Śląsk Wrocław: Faworytem turnieju jest Asseco Arka Gdynia, aktualny mistrz Polski U18 i wicemistrz Polski U20. W składzie mają graczy, którzy na co dzień trenują z zespołem ekstraklasy oraz mają spore doświadczenie w młodzieżowym baskecie na najwyższym poziomie.

Milos Mitrović, trener Asseco Arka U20 Gdynia: Ciężko wskazać faworyta spośród czterech najlepszych młodzieżowych zespołów w Polsce w tym momencie. Jednak, jeśli miałbym wybrać, powiedziałbym, że może wygrać Trefl Sopot. Mają wielu silnych i utalentowanych koszykarzy, którzy grają w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W koszykówkę gra się na parkiecie, a nie na papierze, więc wszystko może się zdarzyć.

Michael Łydkowski, trener Trefla Sopot: Młodzieżowa koszykówka jest specyficzna. O końcowym wyniku może zaważyć wiele czynników takich jak dyspozycja dnia, czy odrobina szczęścia. Uważam, że wszystkie cztery zespoły mogą sięgnąć po puchar.

Krzysztof Szablowski, trener Legii Warszawa: Uważam, że turniej finałowy Młodzieżowego Pucharu Polski nie ma zdecydowanego faworyta. Po turniejach półfinałowych można powiedzieć, że to zespoły z Trójmiasta - Asseco Arka i Trefl mają większe szanse na zdobycie tego trofeum, ale zarówno moja drużyna w meczu z Treflem jak i Śląsk w meczu z Arką, nawiązaliśmy wyrównaną walkę. Patrząc na rozgrywki drugoligowe, w których występują wszyscy finaliści, można powiedzieć, że to zespół z Gdyni prezentuje się najlepiej, ale tu również trudno wyciągać daleko idące wnioski, jako że nie łatwym jest porównywać ze sobą poziomy drużyn grających w poszczególnych grupach II ligi. Poza tym nie zawsze w każdej z drużyn, poza drużyną Trefla Sopot, grają wyłącznie zawodnicy z drużyny U20. Reasumując, nie jestem w stanie wskazać zdecydowanego faworyta turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski, a trofeum może zdobyć każda z drużyn startujących w tych zawodach. Decydować będą szczegóły i przygotowanie do tego turnieju poszczególnych drużyn.



2. Kto zostanie MVP Młodzieżowego Pucharu Polski?

Jacek Krzykała, trener Exact Systems Śląsk Wrocław: Grzegorz Kamiński lub Mateusz Kaszowski z Asseco Arka Gdynia

Milos Mitrović, trener Asseco Arka U20 Gdynia: W turnieju weźmie udział wielu utalentowanych koszykarzy. Przed pierwszym meczem nie chciałbym wskazywać na konkretnego zawodnika. Jest zbyt wiele czynników, które decydują o formie sportowej. Trzymam kciuki za każdego gracza!

Michael Łydkowski, trener Trefla Sopot: Na to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero po meczu finałowym. Każdy zespół ma w swoim składzie zawodników, którzy mogą przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Krzysztof Szablowski, trener Legii Warszawa: Trudno jest wskazać MVP turnieju, który się jeszcze nie odbył, ale mogę odpowiedzieć na pytanie kto może do tego tytułu aspirować. W drużynie Śląska Wrocław największy wpływ na funkcjonowanie drużyny mają Kacper Gordon i Kacper Marchewka i to w dużej mierze od ich dyspozycji będzie zależało jak zaprezentuje się cały zespół. W Arce wyróżniającymi się zawodnikami, którzy również mają duży wpływ na wyniki zespołu są Mateusz Kaszowski i Grzegorz Kamiński, ale obserwując turniej półfinałowy podobała mi się również gra Tymona Szymańskiego. W Treflu wyróżnia się Szymon Zapała, ale często w ważnych momentach grę bierze na siebie Benjamin Didier-Urbaniak, a grą kolegów świetnie kieruje Piotr Lis. Najtrudniej jest mi wskazać kogoś z naszej drużyny, jako że jest ona bardzo zbilansowana i często kto inny jest wyróżniającym się zawodnikiem meczu mającym największy wpływ na jego przebieg. Oceniając turniej półfinałowy na pewno należy wyróżnić Bartka Proczka, który prezentuje ostatnio wysoką, równą formę i w każdym meczu na jego dobry występ możemy liczyć.



3. Jak podoba się nowa formuła Młodzieżowego Pucharu Polski?

Jacek Krzykała, trener Exact Systems Śląsk Wrocław: Nasz klub był inicjatorem tej formuły rozgrywek. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, aczkolwiek w pierwotnym projekcie byliśmy zwolennikami przyznania dwóch dzikich kart dla zespołów prezentujących wysoki poziom sportowy dla tej kategorii wiekowej.

Milos Mitrović, trener Asseco Arka U20 Gdynia: W mojej opinii to bardzo dobra formuła, ale wcześniejszy pomysł z dwiema dzikimi kartami mógłby być lepszy. To sprawiłoby, że turniej byłby jeszcze mocniej obsadzony.

Michael Łydkowski, trener Trefla Sopot: To coś nowego. Na pewno trzeba się jeszcze do niej przyzwyczaić. Z sezonu na sezon z pewnością to wszystko będzie bardziej klarowne i jasne. Z punktu widzenia zespołów biorących udział w Młodzieżowym Pucharze Polski jest na pewno na plus. Dzięki takiej formule możemy rozegrać więcej spotkań na wysokim poziomie.

Krzysztof Szablowski, trener Legii Warszawa: Pomysł rozgrywania Młodzieżowego Pucharu Polski bardzo mi się podoba, ponieważ jest to możliwość walki o kolejne trofeum z najlepszymi zespołami w tej kategorii wiekowej w Polsce. Daje to następny pozytywny bodziec do rozwoju zawodników i możliwość gry o określony cel, co stwarza dodatkowe szanse rywalizacji na optymalnym poziomie. Zastanowiłbym się jednak nad doborem zespołów do tego turnieju w oparciu o bieżący sezon, a nie ranking za miniony. Tegoroczne rozgrywki pokazały, że nie gwarantuje to najwyższego możliwego poziomu i udziału najlepszych drużyn w tym turnieju. Dodatkowo uważam, że nie należy przez to ograniczać liczby drużyn w turniejach ćwierćfinałowych co zabiera możliwość rozegrania większej liczby meczów na poziomie centralnym, które są ważnym elementem rywalizacji drużyn z całego kraju i kolejnym bodźcem do rozwoju zawodników i funkcjonowania wielu drużyn.

Półfinały

Zespół Obiektów Sportowych Hawajska, Warszawa, ul. Dereniowa 48

Trefl Sopot - Exact Systems Śląsk Wrocław (sobota, godzina 10:00)

Asseco Arka U20 Gdynia - Legia Warszawa (sobota, godzina 12:30)

O 3. miejsce

Arena Ursynów, Warszawa, Pileckiego 122

Przegrany z półfinału nr 1 - Przegrany z półfinału nr 2 (niedziela, godzina 12:30)

O 1. miejsce

Arena Ursynów, Warszawa, Pileckiego 122

Zwycięzca półfinału nr 1 - Zwycięzca półfinału nr 2 (niedziela, godzina 15:00)