Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #6: Miesiąc przed Bengaluru

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami FIBA 3x3 miesiąc przed imprezą każda federacja (biorąca udział w wydarzeniu) musi wskazać 4 zawodników, reprezentujących kraj w rozgrywkach. Wskazana czwórka na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w Indiach nie jest jednak „ostatecznym” składem, który może pojechać na imprezę. FIBA 3x3 daje możliwość dokonania maksymalnie dwóch zmian do 10 marca br. dzięki czemu w rotacji pozostaje 6-ciu graczy!

Skład Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn zgłoszony na turniej kwalifikacyjny w Indiach (17.02.2020 r.):

a) Przemysław Zamojski (Stelmet Enea BC Zielona Góra)

b) Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław)

c) Szymon Rduch (STK Czarni Słupsk / 3x3 Team Jeddah)

d) Maciej Adamkiewicz (MKKS Żak Koszalin)

Wąski skład uzupełniają Michael Hicks (Polpharma Starogard Gdański) oraz Paweł Pawłowski (Devil Energy Politechnika Gdańska).

Co do zasady w obu turniejach kwalifikacyjnych do IO Tokio 2020 (Indie, Węgry) w składzie zespołu musi znaleźć się:

a) DWÓCH zawodników z TOP 10 w Polsce,

b) DWÓCH zawodników z rankingu FIBA 3x3 (nie obowiązuje tutaj zasada 54 tys. zgromadzonych punktów przez zawodnika).

- Do 10 marca mamy czas na podanie ostatecznego składu na turniej kwalifikacyjny w Indiach. Abyśmy mogli, w okresie selekcji, skorzystać z zawodników spoza TOP 10 rankingu krajowego FIBA 3x3 należało tych zawodników zgłosić już teraz. Mowa o Piotrze i Maćku bo Przemek i Szymon są w TOP 10 – tłumaczy Piotr Renkiel.

Przemek Zamojski (3 miejsce) i Szymon Rduch (1 miejsce) to zawodnicy z TOP 10 rankingu FIBA 3x3 w Polsce. Maciej Adamkiewicz i Piotr Niedźwiedzki to zawodnicy z rankingu FIBA 3x3 (odpowiednio 12. i 15, miejsce).

Wprawdzie w zgłoszonej czwórce brakuje Michaela Hicksa, zwycięzcy sobotniego Aerowatch Konkursu Rzutów za trzy punkty podczas Suzuki Pucharu Polski, ale trener kadry 3x3 mężczyzn uspokaja - Michael wraca do formy po krótkiej przerwie od grania i z meczu na mecz prezentuje się coraz lepiej. Niech inne federacje zastanawiają się czemu nie ma go w składzie. Przemek Zamojski dołącza do kadry dopiero teraz, ale nie po to został zwolniony przez Stelmet Enea BC Zielona Góra z rozgrywek ligowych, aby w tym składzie go zabrakło – Piotr Renkiel, trener kadry.

Do 10 marca sztab szkoleniowy ma czas na dokonanie ewentualnych korekt w składzie. Zgodnie z regulacjami FIBA 3x3 „nowy” zawodnik lub zawodnicy, którzy mogliby zastąpić tych z ogłoszonego składu, muszą znajdować się w TOP 10 najlepszych zawodników w Polsce w rankingu FIBA 3x3. Michael Hicks (2. miejsce) oraz Paweł Pawłowski (4. miejsce) spełniają ten wymóg.

W ramach przygotowań do historycznego, dla polskiego 3x3, turnieju Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn bierze udział w cyklu turniejów United League Europe 3x3 w rosyjskim Petersburgu. W jakiej formie są zawodnicy na miesiąc przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020? - Obecnie wszyscy są zdrowi, nikt nie narzeka na urazy. Paweł Pawłowski powraca do formy po złamaniu trzech kości twarzy ponad 2 miesiące temu. Z dnia na dzień powraca do swojej optymalnej dyspozycji – Piotr Renkiel.

Co miesiąc przed turniejem w Bengaluru wiadomo o przeciwnikach? - Śledzimy przygotowania naszych rywali, pojawiają się nowe twarze, scoutujemy i ustalamy założenia na każdego z osobna. Media społecznościowe oraz transmisje z turniejów towarzyskich mocno nam w tym pomagają - tłumaczy szkoleniowiec.

Jak będzie wyglądał ostatni miesiąc przygotowań Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn przed turniejem w Indiach? - Od 17-tego do 20-tego lutego mamy zaplanowaną akcję szkoleniową w Gdańsku, gdzie przechodzimy do trenowania na nawierzchni do 3x3. Akcję zakończy wyjazd do Petersburga na trzeci turniej United League Europe 3x3. 2 marca spotykamy się w gronie ośmiu zawodników i trenujemy w Polsce oraz za granicą, aż do wylotu do Bengalugu. Gdzie konkretnie będziemy trenować za granicą zależy od tego czy wybierzemy przebywanie w gorącym jak Indie klimacie czy może sparowanie z innymi reprezentacjami – dodaje trener główny kadry.