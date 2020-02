Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Gliwicach

Koszykarska kadra w poniedziałek w Gliwicach rozpoczęła przygotowania do meczów kwalifikacyjnych do EuroBasketu z Izraelem (20 lutego) i Hiszpanią (23 lutego).

Już w niedzielę w hotelu zameldowali się Łukasz Koszarek oraz Tomasz Gielo. Rozgrywający reprezentacji Polski nie tracił czasu i jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania skorzystał z możliwości indywidualnego, lekkiego trening na siłowni. Z kolei w poniedziałek jako pierwsi w Gliwicach pojawili się Łukasz Kolenda oraz Michał Michalak. Jarosław Zyskowski będzie miał okazję do debiutu w kadrze, a na to zgrupowanie dotarł wraz z ojcem, wielokrotnym reprezentantem kraju. Później dołączyli pozostali gracze - wszyscy są zdrowi i gotowi do gry.

O godz. 17:00 koszykarze spotkali się ze sztabem szkoleniowym. Oprócz głównego trenera, Mike’a Taylora, tworzą go asystenci: Artur Gronek, Arkadiusz Miłoszewski i Marcin Woźniak, trener przygotowania motorycznego Dominik Narojczyk, fizjoterapeuta Jakub Majewski, kierownik drużyny Maciej Krupiński, dyrektor reprezentacji Marek Popiołek oraz oficer prasowy Paweł Łakomski. Rozmowy dotyczyły najbliższych planów kadry oraz meczu z Izraelem.

Po spotkaniu rozpoczął się pierwszy oficjalny trening w dużej Arenie Gliwice. Aaron Cel, Karol Gruszecki, Damian Kulig i Michał Sokołowski odbyli trening regeneracyjny. - Zawodnicy przez ostatnie kilka dni rywalizowali w Suzuki Puchar Polski, dlatego podjęliśmy decyzję, że pierwszy trening na zgrupowaniu będzie dla nich regeneracyjny - powiedział Dominik Narojczyk.

- Świetnie było wrócić, zobaczyć wszystkich na treningu. Porozmawialiśmy o tym okienku, a także o naszych celach. Jesteśmy podekscytowani zawodnikami, którzy tutaj przyjechali. Staramy się, aby była to możliwie najlepsza drużyna. Kilka zawodników dzisiaj odpoczywało ze względu na trzy mecze Suzuki Pucharu Polski. Czuję, że nowi zawodnicy w kadrze już trochę lepiej poznali nasz system. Trening był efektywny, a od jutra zabieramy się za jeszcze mocniejszą pracę - podkreślał trener Mike Taylor.

Spotkanie z Izraelem zostanie rozegrane już po kilku dniach zgrupowania - w czwartek 20 lutego o godz. 18:45. Następnie reprezentacja uda się do Hiszpanii. W niedzielę 23 lutego zagra w Saragossie z mistrzami świata.



Skład reprezentacji Polski na mecze z Izraelem i Hiszpanią:

Rozgrywający:

1. Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

2. Łukasz Koszarek, Stelmet Enea BC Zielona Góra

3. A.J. Slaughter, Real Betis Sewilla (Hiszpania)

Rzucający:

4. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń

5. Michał Michalak, Legia Warszawa

Niscy skrzydłowi:

6. Michał Sokołowski, Anwil Włocławek

7. Jarosław Zyskowski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi:

8. Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

9. Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

10. Tomasz Gielo, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Środkowi:

11. Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

12. Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Terminarz kwalifikacji do EuroBasketu:

20 lutego 2020, godz. 18:45, Gliwice: Polska - Izrael

23 lutego 2020, godz. 18:00, Saragossa: Hiszpania - Polska

27 listopada 2020: Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Rumunia