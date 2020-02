wk

Łukasz Koszarek: Mamy 12 liderów

Już w czwartek reprezentacja Polski zagra w Arenie Gliwice z Izraelem w ramach kwalifikacji do EuroBasketu. Co przed tym meczem mówi Łukasz Koszarek?

Reprezentacja Polski po raz pierwszy rozegra mecz w dużej Arenie Gliwice. Już teraz wiadomo, że na meczu pojawi się ponad 10 tysięcy kibiców!

- To bardzo piękna hala. Nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, wcześniej graliśmy na tej mniejszej. Tutaj wrażenia są jeszcze bardziej okazałe. Bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. Wiemy, że przyjdzie dużo kibiców, więc w czwartek spodziewamy się wielkiego widowiska - podkreśla Łukasz Koszarek.

Najbardziej doświadczony reprezentant Polski podkreśla, że świetny wynik na mistrzostwach świata w Chinach może być fundamentem do budowy jeszcze większej popularności koszykówki w naszym kraju.

- Mistrzostwa świata były dla nas “bajką”. Dostawaliśmy informacje z Polski, że ludzie nas oglądają, że przypomnieli sobie o dyscyplinie. Chcemy na tym budować kolejne etapy - mówi Koszarek.

Pierwszym rywalem w kwalifikacjach do EuroBasketu już w czwartek będzie reprezentacja Izraela. Z tą drużyną Biało-Czerwoni rywalizowali już w przeszłości.

- To na pewno groźna drużyna, która wykorzystuje kilka “tricków”, zmienia często obronę. Może nie jest to jakiś europejski gigant, natomiast w jednym spotkaniu może zaskoczyć każdego. Myślę, że mamy 12 liderów, każdy dołoży coś od siebie. Jeszcze nie wiadomo, kto ile będzie grał. Najważniejsze jest to, aby wygrać, a liderzy wykreują się sami - tłumaczy rozgrywający.

EuroBasket mężczyzn w 2021 roku odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech. Polska znalazła się w grupie A z Hiszpanią, Izraelem i Rumunią. Do mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z tej grupy.

- Nie wyobrażamy sobie, że nie awansujemy. Trzeba jednak również wygrywać mecze, wiadomo, że punkty w rankingu są ważne. Każde spotkanie ma jakieś znaczenie. Na pewno jednak fakt, że z grupy awansują trzy drużyny, to jest plus - zaznacza Łukasz Koszarek.

Mecz Polska - Izrael w czwartek o godz. 18:45. Bilety na eventim.pl. Transmisja w TVP Sport.