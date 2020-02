Polska - Izrael w czwartek w Arenie Gliwice

Izrael będzie pierwszym rywalem reprezentacji Polski w kwalifikacjach do EuroBasketu 2021. Początek spotkania w Arenie Gliwice w czwartek 20 lutego o godz. 18:45. Transmisja w TVP Sport od 18:15.

KUP BILET NA MECZ

Biało-Czerwoni przygotowania do najbliższego okienka reprezentacyjnego rozpoczęli w poniedziałek. Po zaledwie kilku dniach treningów rozegrają dwa spotkania - najpierw w Arenie Gliwice podejmą Izrael (20 lutego o godz. 18:45), a następnie wyjadą do Saragossy, gdzie zagrają z mistrzami świata - Hiszpanią (23 lutego o godz. 18:00).

- Dla nas najważniejsze jest to, aby Jarosław Zyskowski i Michał Michalak szybko się z nami zgrali. Chcemy grać najlepiej jak się da szczególnie w obronie. W ataku mamy dużo talentu, więc wierzymy, że punkty się pojawią. Najważniejszy cel to wygranie najbliższego meczu, ale jeśli gra się w tak pięknej hali, to chciałoby się dołożyć dobry styl - mówi Aaron Cel.

Izrael w tym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z dwóch graczy euroligowej ekipy Maccabi Tel-Awiw: Deni Avdija i Jake Cohen będą w tym czasie przygotowywać się do meczu swojego klubu z Valencia Basket. Trener David-Oded Kattache skorzysta z gracza naturalizowanego - T.J. Cline’a (zrezygnowano z Joe Alexandra), doświadczonego Guya Pniniego oraz byłego zawodnika Dallas Mavericks i New Orleans Pelicans, Gala Mekela.

- To na pewno groźna drużyna, która wykorzystuje kilka “tricków”, zmienia często obronę. Może nie jest to jakiś europejski gigant, natomiast w jednym spotkaniu może zaskoczyć każdego. Myślę, że mamy 12 liderów, każdy dołoży coś od siebie. Jeszcze nie wiadomo, kto ile będzie grał. Najważniejsze jest to, aby wygrać, a liderzy wykreują się sami - powiedział Łukasz Koszarek.

EuroBasket mężczyzn w 2021 roku odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech. Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020 r., 23 listopada - 1 grudnia 2020 r. oraz 15-23 lutego 2021 r. Polska, ósma drużyna ostatnich mistrzostw świata, znalazła się w grupie A z Hiszpanią, Izraelem i Rumunią. Do mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z tej grupy.

Początek spotkania Polska - Izrael w czwartek o godz. 18:45. Studio w TVP Sport rozpocznie się już o godz. 18:15.