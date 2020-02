Pora na Hiszpanię! Transmisja w TVP Sport

W swoim pierwszym meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy w Arenie Gliwice kadra trenera Mike’a Taylora musiała uznać wyższość Izraela - 75:71. Liderem Biało-Czerwonych był A.J. Slaughter, który rzucił aż 29 punktów.

- Zabrakło kilku lepszych rozwiązań w ataku, kilku obron. Wtedy byśmy wyszli zwycięstwo z tej konfrontacji. Nie ma się czym przejmować. To był dopiero pierwszy mecz tych eliminacji. Przed nami są jeszcze kolejne, w których możemy wypaść znacznie lepiej. Wiem, że niewiele osób spodziewa się naszego zwycięstwa na wyjeździe z Hiszpanią, ale moim zdaniem jesteśmy w stanie to zrobić - mówił po meczu debiutujący w reprezentacji Jarosław Zyskowski.



Kolejny rywal Polaków będzie jeszcze bardziej wymagający niż Izrael. Trzeba pamiętać, że Hiszpania to aktualny mistrz świata. W ćwierćfinale mundialu nasza reprezentacja przegrała 78:90, ale… to był zupełnie inny zespół niż ten, który zobaczymy w kwalifikacjach. Zabraknie przede wszystkim gwiazd takich jak Ricky Rubio czy Marc Gasol. W obecnej kadrze grają głównie zawodnicy z rodzimej ligi - wyjątkiem jest Sebastian Saiz, który występuje w Japonii.

Nie zmienia to faktu, że Hiszpania ciągle będzie silnym i wymagającym rywalem. W swoim pierwszym meczu pokonała na wyjeździe Rumunię 84:71, a najlepszym strzelcem był Dani Diez, klubowy kolega Tomasza Gielo, który zdobył 21 punktów i 4 zbiórki. W zespole nie brakuje zawodników doświadczonych: Rodrigo San Miguel i Xavier Rabaseda ciągle dają dużo jakości.

Mecz w Saragossie będzie wyjątkowy dla Michała Michalaka, który sezon 2017/2018 spędził w klubie z tego miasta. To także szansa na pokazanie się zawodników, którzy doskonale znają ligę hiszpańską - mowa tu oczywiście o Tomaszu Gielo, Aleksandrze Balcerowskim oraz A.J. Slaughterze.

- Przygotujemy się do tego spotkania, jak najlepiej potrafimy. Na pewno wyjdziemy tak samo zmotywowani jak na mecz z Izraelem, ale musimy poprawić skuteczność. Jestem dobrej myśli. Jedziemy z nastawieniem na wygraną - mówi Michał Michalak.

Początek spotkania Hiszpania - Polska w niedzielę o godz. 18:00. Transmisja w TVP Sport od 17:30.

Skład reprezentacji Polski:

Rozgrywający:

1. Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

2. Łukasz Koszarek, Stelmet Enea BC Zielona Góra

3. A.J. Slaughter, Real Betis Sewilla (Hiszpania)

Rzucający:

4. Karol Gruszecki, Polski Cukier Toruń

5. Michał Michalak, Legia Warszawa

Niscy skrzydłowi:

6. Michał Sokołowski, Anwil Włocławek

7. Jarosław Zyskowski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Silni skrzydłowi:

8. Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

9. Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

10. Tomasz Gielo, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Środkowi:

11. Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

12. Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Terminarz kwalifikacji do EuroBasketu:

20 lutego 2020, Polska - Izrael 71:75

23 lutego 2020, godz. 18:00, Saragossa: Hiszpania - Polska

27 listopada 2020: Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Rumunia