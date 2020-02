Polacy pokonali Hiszpanię, mistrzów świata!

Gospodarze weszli bardzo dobrze w to spotkanie - po trafieniu Javiera Beirana było już 9:2. Sytuację Biało-Czerwonych poprawiał A.J. Slaughter, ale naszemu zespołowi ciągle brakowało skuteczności. Z kolei akcje Sebastiana Saiza i Dario Bruzeili sprawiały, że po 10 minutach było 19:15. W drugiej części meczu trener Mike Taylor angażował do gry większą liczbę zawodników, a swoją szansę dostawał też Łukasz Kolenda. Nie do końca przynosiło to odpowiednie rezultaty, bo po kontrze Jonathana Barreiro rywale mieli już dziewięć punktów przewagi. Kadra dość szybko wzięła się jednak za odrabianie strat, po zagraniu Michała Sokołowskiego zbliżyli się na zaledwie punkt, a do remisu doprowadził później Aaron Cel. Trójka Slaughtera dawała nawet przewagę, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:35!

Trójka w kontrze A.J. Slaughtera w trzeciej kwarcie dawała nawet pięć punktów przewagi naszej reprezentacji. Rozgrywający był nie do zatrzymania i sprawiał, że to Polacy ciągle utrzymywali prowadzenie. Do ataku włączył się również Tomasz Gielo, a po jego rzucie z dystansu różnica wzrosła aż do dziewięciu punktów. Biało-Czerwoni ciągle imponowali w obronie, a sporo dodawali też rezerwowi, tacy jak Aleksander Balcerowski. Po 30 minutach było 65:55. Czwartą kwartę od trójki rozpoczął Aaron Cel, a to dawało sporo spokoju naszej ekipie. Zespół trenera Mike’a Taylora zaczęła kontrolować wydarzenia na parkiecie, a Hiszpanie mieli coraz więcej problemów z konstruowaniem akcji ofensywnych. Dużo energii ponownie dawał Balcerowski, a dzięki kolejnej akcji Slaughtera przewaga wynosiła już 15 punktów. Mistrzowie świata walczyli do samego końca, ale nie byli w stanie odrobić takich strat. Ostatecznie Polacy zwyciężyli 80:69.

To wielkie osiągnięcie reprezentacji Polski - po raz ostatni pokonali Hiszpanię w 1972 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium.



Hiszpania - Polska 69:80 (19:15, 16:23, 20:27, 14:15)

Hiszpania: Diez 16, Saiz 15, Beiran 7, Rabaseda 7, Brizuela 6, Yusta 6, Alocen 5, Barreiro 4, Bassas 2, Llovet 1, Pino 0, San Miguel 0

Polska: Slaughter 26, Cel 17, Sokołowski 13, Kulig 6, Gielo 6, Balcerowski 4, Koszarek 3, Michalak 3, Zyskowski 2, Kolenda 0, Gruszecki 0, Hrycaniuk 0