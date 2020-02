200 meczów Łukasza Koszarka w reprezentacji

Łukasz Koszarek w seniorskiej reprezentacji Polski gra od 2003 roku. Wcześniej występował również w kadrach młodzieżowych. Wziął udział w mistrzostwach Europy w 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 i 2017 roku. Był też częścią drużyny, która zajęła ósme miejsce na mistrzostwach świata w 2019 roku w Chinach.

W dotychczasowej karierze klubowej zdobył cztery złote medale (w 2013, 2015, 2016 i 2017 roku), trzy srebrne (w 2007, 2012 i 2014 roku) i trzy brązowe (w 2004, 2005 i 2009 roku). Trzy razy sięgnął również po Puchar Polski, a dwa razy po Superpuchar Polski.

W 200 rozegranych spotkaniach w reprezentacji Polski zdobył łącznie 1205 punktów.

- To piękna historia, cieszę się bardzo, ale to oczywiście wszyscy chłopacy zasługują na brawa, bo dzisiaj każdy dał z siebie wszystko. To wspaniałe zwycięstwo - pierwsze od wielu, wielu lat. Dla mnie osobiście to też pierwsza wygrana z Hiszpanią. Po pierwszej połowie czuliśmy, że jest duża szansa, że jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Wiara była ważna, walka była świetna. Cieszymy się - mówi po swoim 200. meczu w kadrze Łukasz Koszarek.