Koszarek: Charakter i duma

Łukasz Koszarek: Po przegranej z Izraelem chcieliśmy pokazać, że ten zespół ma charakter i dumę. I to dokładnie zrobiliśmy. Walczyliśmy, wykorzystaliśmy nasze szanse w drugiej połowie. A.J. Slaughter znowu zagrał świetnie i poprowadził nas do wygranej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To nasze pierwsze zwycięstwo nad Hiszpanią od długiego czasu.

Mike Taylor: Jestem dumny z drużyny, z poziomu rywalizacji. To był efekt wysiłku całego zespołu, nieważne czy zawodnicy mieli małą, czy dużą rolę. Jesteśmy dumni z Łukasza, który rozegrał swój 200. mecz w reprezentacji. To będzie dla niego wspaniałe wspomnienie. Mamy mnóstwo szacunku do hiszpańskiej koszykówki i trenera Sergio Scariolo. Nie trzeba było mojego zespołu dodatkowo motywować. Zawodnicy zostawili na parkiecie swoje serce.

Javier Beiran: Zaczęliśmy z dobrą energią, dzieliliśmy się piłką. W drugiej kwarcie rywale pokazali wyższy poziom, a my mieliśmy mnóstwo strat. Próbowaliśmy to naprawić, ale było trudno o to. Gratulacje dla Polski.

Sergio Scariolo: Wiedzieliśmy, że to świetna drużyna, ma za sobą przecież dobre mistrzostwa świata. Stracili od tego momentu tylko kilka graczy. Moi zawodnicy dali z siebie 100 proc. Zespół zagrał bardzo dobrą pierwszą połowę, ale w drugiej przyszły straty i nietrafione rzuty z czystych pozycji. Popełniliśmy kilka błędów, które pozwoliły im na zdobywanie punktów. Gratulujemy Polsce, a teraz czekamy na kolejny mecz.