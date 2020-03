Adam Wall

Zacięte derby Wrocławia i Mazowsza na otwarcie finałów U20

Wszystkie mecze finałów do lat 20 można śledzić na oficjalnym kanale YouTube PZKosz.

Pierwsze zespoły Exact Systems Śląska i WKK rywalizowały w strefie dwukrotnie. Każde ze spotkań wygrywał gospodarz, ale nie miały one tak zaciętej końcówki jak to rozegrane w Katowicach. Dłużej na prowadzeniu znajdowali się podopieczni Sebastiana Potocznego, którzy przez moment mieli nawet dwucyfrową przewagę. W czwartej kwarcie to Exact Systems Śląsk prowadził jednak różnicą pięciu punktów, lecz w ostatnich pięciu minutach tylko raz potrafił trafić z gry.

Po akcji Jakuba Kuczyca zespół Tomasza Jankowskiego objął prowadzenie 74:72. Kilka chwil później za trzy trafił Michal Kroczak. Od tego momentu każda z drużyn miala jeszcze kilka posiadań, w tym Exact Systems dwa rzuty wolne, ale żadna z prób nie znalazla drogi do kosza. Po 15 punktów dla WKK uzyskali: Michał Kroczak, Michał Sitnik i Łukasz Woźniakiewicz. O jeden więcej rzuciło trzech graczy Exact Systems Śląska: Kacper Gordon, Igor Kozłowski i Kacper Marchewka.

Także w starciach strefowych drużyn z Mazowsza za każdym razem wygrywali gospodarze. W finałach lepsi okazali się zawodnicy RTK Basket, którzy kluczowy fragment czwartej kwarty wygrali 11:2 i objęli dziesięciopunktowe prowadzenie. Szalona pogoń sprawiła, że Legia zbliżyła się na odległość jednego trafienia z gry. Na więcej nie starczyło stołecznej drużynie już czasu. 20 punktów, 6 zbiórek i 5 przechwytów Kacpra Rojka.

Żadnych problemów z wygraną nie mieli finaliści Młodzieżowego Pucharu Polski. Trefl pokonał MKS Start SA aż 122:58, z każdą minutą spotkania powiększając swoją przewagę. W zespole Michaela Łydkowskiego każdy z zawodników przebywal na parkiecie przyznajmniej 12,5 minuty. Trefl trafił 16 z 29 rzutów za trzy punkty. Najlepszym punktującym sopocian Oskar Życzkowski - 23 punkty.

Tylko nieparzyste kwarty starcia AZS AWF Mickiewicz-Romus z Asseco Arką U20 były wyrównana. Po pierwszej części meczu nieznacznie prowadzili nawet gospodarze, ale jeszcze przed przerwą gdynianie potrafili wypracować wyraźną przewagę. Double-double Grzegorza Kamińskiego (23 pkt i 10 zbiórek).

