Działania FIBA w czasie pandemii koronawirusa

1. Uwzględnianie decyzji władz państwowych

FIBA podkreśla, że pandemia koronawirusa ma wpływ już na ponad 180 krajowych federacji koszykówki na całym świecie. Dlatego tak ważne jest, aby środowisko koszykarskie dawało dobry przykład odpowiedzialnego zachowania. Chęć uprawiania sportu musi zejść na drugi plan, a najważniejsze jest zdrowie i przestrzeganie reguł ustanowionych przez władze państwowe.

2. Rozgrywki FIBA

Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w koszykówce kobiet już wcześniej został przeniesiony z Foshan (Chiny) do Belgradu (Serbia). FIBA informuje, że w tym momencie przełożone zostały: 4 mecze kwalifikacyjne Pucharu Azji, Puchar Azji w koszykówce 3x3 (również w kategorii U18), a także turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w koszykówce 3x3. Anulowane zostały mistrzostwa Azji kobiet i mężczyzn do lat 16.

12 marca FIBA zawiesiła swoje rozgrywki jako pierwsza międzynarodowa federacja. Dzień później Zarząd FIBA Europe zadecydował, że nie zostaną już wznowione rozgrywki Euroligi kobiet, Europucharu kobiet oraz FIBA Europe Cup. W najbliższych tygodniach należy spodziewać się decyzji co do dalszego funkcjonowania rozgrywek Basketball Champions League, Basketball Champions League Americas i Basketball Africa League.

FIBA ciągle monitoruje sytuację i jest w kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, jednocześnie stosując się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

3. Igrzyska Olimpijskie i kwalifikacje

Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że rozpoczął czterotygodniową fazę konsultacji z wszystkimi międzynarodowymi federacjami (w tym FIBA) na temat możliwości przełożenia Igrzysk Olimpijskich na inny termin. FIBA podkreśla, że najważniejsze będzie zdrowie zawodników. Ponadto zauważa, że do rozegrania zostało aż sześć turniejów kwalifikacyjnych (dwa w koszykówce 3x3 i cztery w męskiej rywalizacji).

4. Kontrakty sportowe i BAT

Do FIBA spływają już pierwsze zapytania m. in. na temat wcześniejszego rozwiązywania kontraktów, związanych z przerwaniem rozgrywek i użyciem argumentu “siły wyższej”. O sprawach kontraktów, które mają zawartą klauzulę rozwiązywania sporów poprzez Basketball Arbitral Tribunal, będzie decydował właśnie BAT - jako niezależna organizacja.

FIBA zachęca jednak wszystkich zawodników, trenerów, agentów i kluby do zrozumienia trudnej sytuacji, w której znalazł się cały sport i do osiągnięcia porozumienia w możliwie najszerszym zakresie bez udziału sądów.

BAT poinformował FIBA, że pierwsze sprawy, w których użyte będą argumenty związane z koronawirusem oraz “siłą wyższą” będą rozwiązywane w sposób przyspieszony, a wyroki wraz z uzasadnieniem będą publikowane na stronach internetowych FIBA.