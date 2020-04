Adam Wall

Wyróżnienia za sezon 2019/2020 w 1LM

Piotr Niedźwiedzki został wybrany przez trenerów najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) pierwszej ligi sezonu 2019/2020. Szkoleniowcy docenili też pracę trenera Górnika Trans.eu Wałbrzych Łukasza Grudniewskiego. W pierwszej piątce znalazło się dwóch koszykarzy STK Czarnych Słupsk, a największą niespodzianką in plus była postawa Elektrobud-Investment ZB Pruszków. Nagrody zostały przyznane szesnasty raz w historii.

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), trenera oraz piątki dokonali trenerzy, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki. Zgodnie z regulaminem nie wolno było głosować na własnych zawodników i trenerów.

Przygotował Adam Wall

Dziesiąty raz w historii w głosowaniu wzięli udział szkoleniowcy wszystkich pierwszoligowych klubów, którzy na stanowisku pierwszego trenera zakończyli sezon. We wcześniejszych latach (2004-2010) podsumowania rundy zasadniczej dokonywał autor poniższego zestawienia w oparciu o opinie ekspertów, trenerów oraz zawodników.

UWAGA! W przypadku równej liczby głosów o przyznaniu nagród oraz miejscu na pozycji w piątce decydowała wyższa pozycja drużyny w tabeli ligowej.

MVP sezonu 2019/2020

Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław)

Wychowanek Górnika Wałbrzych pierwsze kroki w seniorskiej koszykówce stawiał WKK Wrocław. Kilka miesięcy wcześniej razem z reprezentacją Polski do lat 17 zdobył wicemistrzostwo świata. Był jednym z dwóch Polaków, którzy wystąpili w Meczu Gwiazd U18 w Kownie w 2011 roku. Jego karierę przerwała wykryta na początku 2013 roku wada serca, nie grał z tego powodu przez półtora roku.

Odbudowywał się w grającym wówczas w drugiej lidze Górniku Trans.eu. W sezonie 2016/2017 został wybrany MVP grupy D drugiej ligi. Przed rokiem znalazł się w pierwszej piątce rundy zasadniczej pierwszej ligi.

Latem 2019 roku wrócił ponownie do WKK Wrocław, gdzie notował wyśmienite statystyki (średnio 20,1 punktu, 12,1 zbiórki oraz 2,7 bloku na mecz). Aż 16 z 23 spotkań sezonu 2019/2020 zakończył z double-double. Najlepsze spotkanie w sezonie rozegrał w wyjazdowym meczu z Elektrobud-Investment ZB - 33 punkty, 18 zbiórek, 2 asysty, 1 przechwyt i 3 bloki.

- Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ jest ono przyznawane przez trenerów drużyn, z którymi na co dzień rywalizowałem. Podziękowania należą się całemu projektowi WKK Wrocław za zaufanie, którym mnie obdarzyli, w tym krótkim, choć intensywnym sezonie. Chciałoby się dalej rywalizować o coś więcej w fazie playoff, ale niestety życie napisało inny scenariusz - mówi Piotr Niedźwiedzki, który na koniec dodaje: Pamiętajcie wszyscy zostajemy w domu, abyśmy mogli cieszyć się koszykówką jak to najszybciej możliwe.

Triumfowali w ostatnich latach:

18/19: Aleksander Dziewa (FutureNet Śląsk Wrocław)

17/18: Hubert Pabian (Spójnia Stargard)

16/17: Filip Zegzuła (ACK UTH Rosa Radom)

15/16: Dariusz Oczkowicz (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Tomasz Ochońko (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.)

13/14: Nikt

12/13: Paweł Kikowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Mateusz Kostrzewski (Start Gdynia)

10/11: Piotr Pamuła (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Marcin Flieger (Intermarche Zastal Zielona Góra)*

08/09: Andrzej Misiewicz (Żubry Białystok)*

07/08: Damian Kulig (Big Star Tychy)*

06/07: Krzysztof Szubarga (Sportino Inowrocław)*

05/06: Tomasz Milewski (Tytan Częstochowa) *

04/05: Marcin Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra)*

Najlepszy trener sezonu 2019/2020

Łukasz Grudniewski (Górnik Trans.eu Wałbrzych)

Sezony kończące się w parzystym roku to bez wątpienia czas Łukasza Grudniewskiego. Po pierwszym samodzielnym roku pracy w seniorskiej koszykówce został wybrany przez szkoleniowców najlepszym trenerem sezonu zasadniczego 2015/2016 grupy D drugiej ligi. Pracował wówczas w Jamalex Polonia 1912 Leszno.

Dwa lata później jako szkoleniowiec klubu z Leszna triumfował wśród trenerów pierwszej ligi. Prowadzony przez niego zespół zajął wówczas drugie miejsce po rundzie zasadniczej.

Prowadzony przez Łukasza Grudniewskiego Górnik Trans.eu Wałbrzych wygrał 18 z 23 meczów sezonu 2019/2020. Bardzo dobrze zespół radził sobie zwłaszcza we Wałbrzychu, gdzie miał bilans 10-1.

- Jestem bardzo szczęśliwy z otrzymania nagrody dla najlepszego trenera w 1LM. Szczególnie, że przyznają ją trenerzy, z którymi rywalizowałem w minionym sezonie. Dlatego to wyróżnienie jest dla mnie niezwykle ważne, mimo,że przyznane w bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie - mówi Łukasz Grudniewski. - Bardzo dziękuję trenerom innych zespołów za bardzo wyrównany sezon 2019/2020, który musiał się niestety przedwcześnie zakończyć ze względu na panującą epidemię - dodaje szkoleniowiec.



- Moja nagroda jest wielkim wyróznieniem dla całej naszej organizacji Górnika Trans.eu Wałbrzych, dlatego dziękuję moim zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu, zarządowi klubu, sponsorom,kibicom oraz żonie. Bez ich codziennej, żmudnej pracy oraz wsparcia ten sukces bylby niemożliwy - kończy najlepszy trener sezonu 2019/2020 w pierwszej ligi.



Triumfowali w ostatnich latach:

18/19: Tomasz Niedbalski (WKK Wrocław)

17/18: Łukasz Grudniewski (Jamalex Polonia 1912 Leszno)

16/17: Przemysław Szurek (Biofarm Basket Poznań)

15/16: Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Dariusz Kaszowski (Sokół Łańcut)

13/14: Paweł Turkiewicz (WKK ProBiotics Wrocław)

12/13: Tomasz Jankowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Michał Spychała (Znicz Basket Pruszków)

10/11: Mladen Starcević (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Wojciech Wieczorek (MKS Dąbrowa Górnicza) *

08/09: Mladen Starcević (Polonia 2011 Warszawa) *

07/08: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra) *

06/07: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra) *

05/06: Stanisław Gierczak (Sokołów Znicz Jarosław) *

04/05: Grzegorz Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra) *

Najlepsza piątka sezonu 2019/2020

Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk), PIotr Robak (KS Księżak Łowicz), Filip Małgorzaciak (STK Czarni Słupsk), Grzegorz Kulka (Górnik Trans.eu Wałbrzych) i Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław)

Pierwsze piątki w poprzednich latach:

18/19: Norbert Kulon (FutureNet Śląsk Wrocław), Marcin Flieger (Biofarm Basket Poznań), Filip Małgorzaciak (Rawlplug Sokół Łańcut), Aleksander Dziewa (FutureNet Śląsk Wrocław), Piotr Niedźwiedzki (Górnik Trans.eu Wałbrzych)

17/18: Dawid Bręk (Spójnia Stargard), Marek Zywert (Sokół Łańcut), Kamil Chanas (Jamalex Polonia 1912 Leszno), Filip Struski (Biofarm Basket Poznań),Hubert Pabian (Spójnia Stargard)

16/17: Filip Zegzuła (ACK UTH Rosa Radom), Marcin Dymała (Spójnia Stargard), Hubert Mazur (GKS Tychy), Mikołaj Grod (KSK Noteć Inowrocław), Maciej Klima (Max Elektro Sokół Łańcut)

15/16: Łukasz Pacocha (Spójnia Stargard), Dariusz Oczkowicz (Miasto Szkła Krosno), Piotr Robak (Astoria Bydgoszcz) Szymon Rduch (Miasto Szkła Krosno), Dariusz Wyka (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Tomasz Ochońko (BM Slam Stal Ostrów Wlkp.) – Dariusz Oczkowicz (Miasto Szkła Krosno) – Szymon Rduch (Sokół Łańcut) – Adam Linowski (Znicz Basket Pruszków) – Marcel Wilczek (Legia Warszawa)

13/14: Tomasz Ochońko (Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów Wlkp.) - Dariusz Oczkowicz (MOSiR PBS Bank KHS Krosno) - Marcin Malczyk (MOSiR PBS Bank KHS Krosno) - Marcel Wilczek (Wikana Start SA Lublin) - Tomasz Wojdyła (Polski Cukier SIDEn Toruń)

12/13: Dawid Bręk (AZS WSGK Polfarmex Kutno) – Paweł Kikowski (WKS Śląsk Wrocław) – Michał Wołoszyn (MKS Dąbrowa Górnicza) – Marcel Wilczek (Wikana Start Lublin) – Jakub Dłuski (AZS WSGK Polfarmex)

11/12: Radosław Basiński (SKK Siedlce) – Łukasz Pacocha (AZS Radex Szczecin) – Mateusz Kostrzewski (Start Gdynia) – Michał Wołoszyn (MKS Dąbrowa Górnicza) – Tomasz Wojdyła (Start Gdynia)

10/11: Grzegorz Mordzak (Asseco Prokom 2 Gdynia) – Piotr Pamuła (AZS Politechnika Warszawa) – Marek Piechowicz (MKS Dąbrowa Górnicza) – Tomasz Wojdyła (Asseco Prokom 2 Gdynia) – Adam Lisewski (MKS Dąbrowa Górnicza)

09/10: Marcin Flieger (Intermarche Zastal Zielona Góra) – Łukasz Pacocha (Big Star Tychy) –Tomasz Celej (Olimp Start Lublin) – Marcin Sterenga (Victoria Górnik Wałbrzych) – Piotr Miś (Siarka Tarnobrzeg) *

08/09: Łukasz Pacocha (Big Star Tychy) – Łukasz Wiśniewski (Zastal Zielona Góra) – Dardan Berisha (Polonia 2011 Warszawa) – Andrzej Misiewicz (Żubry Białystok) – Damian Kulig (Big Star Tychy) *

07/08: Paweł Szcześniak (Wiecko Zastal Zielona Góra) – Łukasz Pacocha (Sokół Łańcut) – Tomasz Celej (Znicz Jarosław) – Damian Kulig (Big Star Tychy) – Joe McNaull (Politechnika Poznań) *

06/07: Krzysztof Szubarga (Sportino Inowrocław) – Paweł Szcześniak (Zastal Zielona Góra) – Michał Wołoszyn (Znicz Basket Pruszków) – Tomasz Wojdyła (Politechnika Poznań) – Adam Lisewski (Stal Stalowa Wola) *

05/06: Grzegorz Mordzak (CKS 1924 Czeladź) – Dariusz Puncewicz (Basket Kwidzyn) – Przemysław Łuszczewski (Sokołów Znicz Jarosław) – Tomasz Milewski (Tytan Częstochowa) – Piotr Szybilski (CA IB Legion Politechnika Warszawa) *

04/05: Jarosław Kalinowski (Polpak Świecie) – Dawid Witos (Kotwica Kołobrzeg) – Roman Prawica (Stal Stalowa Wola) – Marcin Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra) – Piotr Miś (Sokół Łańcut) *

Drużyna, której postawa była zaskoczeniem in plus w sezonie 2019/2020:

Elektrobud-Investment ZB Pruszków



Triumfowali w ostatnich latach:

18/19: WKK Wrocław

17/18: Elektrobud-Investment ZB Pruszków

16/17: Jamalex Polonia 1912 Leszno

15/16: Znicz Basket Pruszków

14/15: ACK UTH Rosa Radom

13/14: WKK ProBiotics Wrocław

12/13: Nikt nie zasłużył na wyróżnienie

11/12: Znicz Basket Pruszków

10/11: Sokół Łańcut

09/10: Sokół Łańcut*

08/09: Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno*

07/08: Sokół Łańcut*

06/07: Sportowiec Częstochowa*

05/06: CKS 1924 Czeladź*

04/05: Sokół Łańcut i Zastal Zielona Góra*



* - w latach 2004-2010 podsumowania rundy zasadniczej dokonywał autor powyższego zestawienia w oparciu o opinie ekspertów, trenerów oraz zawodników.

WYNIKI GŁOSOWANIA

MVP sezonu 2019/2020

Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław) - 8 głosów

Grzegorz Kulka (Górnik Trans.eu Wałbrzych) - 3 głosy

Marcin Flieger (Biofarm Basket Poznań) - 1 głos

Piotr Robak (KS Księżak Łowicz) - 1 głos

Mateusz Szwed (Elektrobud-Investment ZB) - 1 głos



Najlepszy trener sezonu 2019/2020

Łukasz Grudniewski (Górnik Trans.eu Wałbrzych) - 10 głosów

Andrzej Kierlewicz (Elektrobud-Investment ZB Pruszków) - 2 głosy

Dariusz Kaszowski (Rawlplug Sokół Łańcut) - 1 głos

Michał Spychała (KS Księżak Łowicz) - 1 głos

Najlepsza piątka sezonu 2019/2020

Piotr Robak (KS Księżak Łowicz) - 12 głosów

Grzegorz Kulka (Górnik Trans.eu Wałbrzych) - 10 głosów

Piotr Niedźwiedzki (WKK Wrocław) - 10 głosów

Adrian Kordalski (STK Czarni Słupsk) - 7 głosów

Filip Małgorzaciak (STK Czarni Słupsk) - 5 głosów

Damian Cechniak (Górnik Trans.eu Wałbrzych) - 4 głosy

Marcin Flieger (Biofarm Basket Poznań) - 4 głosy

Michał Jędrzejewski (WKK Wrocław) - 4 głosy

Marcin Dymała (Miasto Szkła Krosno) - 3 głosy

Alan Czujkowski (Miasto Szkła Krosno) - 2 głosy

Adam Kaczmarzyk (Weegree AZS Politechnika Opolska) - 2 głosy

Mateusz Szwed (Elektrobud-Investment ZB Pruszków) - 2 głosy

Mikołaj Grod (KS Księżak Łowicz) - 1 głos

Michał Jankowski (GKS Tychy) - 1 głos

Maciej Klima (Rawlplug Sokół Łańcut) - 1 głos

Hubert Pabian (Timeout Polonia 1912 Leszno) - 1 głos

Piotr Wieloch (Rawlplug Sokół Łańcut) - 1 głos

Drużyna, której postawa była zaskoczeniem in plus w sezonie 2019/2020

Elektrobud-Investment ZB Pruszków - 7 głosów

KS Księżak Łowicz - 6 głosów

WKK Wrocław - 1 głos