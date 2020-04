Turniej kwalifikacyjny do IO w 2021, a EuroBasket w 2022 roku

Turnieje kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich zostaną rozegrane pomiędzy 22 czerwca a 4 lipca 2021 roku. Dokładne daty zostaną podane po akceptacji przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Reprezentacja Polski zagra w grupie B w Kownie (Litwa), a przeciwnikami w pierwszej fazie będą Angola oraz Słowenia.

Zmianie uległ również termin rozegrania EuroBasketu. Turniej o mistrzostwo Europy odbędzie się pomiędzy 1 a 18 września 2022 roku. Kadra trenera Mike’a Taylora bierze udział w kwalifikacjach do tej imprezy. W grupie A rywalami Biało-Czerwonych są Izrael, Hiszpania i Rumunia.

Drużyny narodowe, które będą brały udział w kwalifikacjach do mistrzostw świata w 2023 roku, dwa mecze zaplanowane na sierpień i wrzesień 2022 roku zagrają w terminie przygotowań do EuroBasketu 2022. Pozostałe terminy spotkań kwalifikacyjnych pozostają bez zmian.

- Zdrowie zawodników jest najważniejsze, szczególnie w tym trudnym czasie związanym z pandemią koronawirusa. FIBA również traktuje tę sprawę priorytetowo, co jest bardzo dobrą informacją dla całej koszykówki. Reprezentacja Polski dostosuje się do nowego kalendarza rozgrywek międzynarodowych i będzie gotowa do walki zarówno o Igrzyska Olimpijskie, jak i o mistrzostwa Europy. PZKosz z kolei zrobi wszystko, aby warunki przygotowań do meczów kadry jak zawsze stały na najwyższym możliwym poziomie - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.