Spotkanie klubów 1LM z przedstawicielami PZKosz

Obecni na spotkaniu przedstawiciele klubów 1LM dowiedzieli się, że w sezonie 2020/2021 liga będzie miała sponsora tytularnego. Jego nazwę oraz zasady wsparcia rozgrywek zostaną ujawnione 17 lipca.

- Pracowaliśmy długo, aby rozgrywki prowadzone przez Polski Związek Koszykówki stał się dobrym produktem. Mamy pomysł w sprawie rozgrywek 1LM, aby wspomóc kluby w tym trudnym czasie. Liczymy, że wspólnie uda nam się wypracować formułę, która będzie dla wszystkich stron dobra i pozytywnie odebrana - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki, który zapowiedział kolejne spotkania z klubami.

Podczas spotkania omawiano również kwestie związane z organizacją oraz systemem rozgrywek. Uczestnicy rozmawiali także o skutkach koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację klubów a także o zasadach powrotu kibiców do hal.

- Od zawsze powtarzam, że konkurencja jest zdrowa i potrzebna. W sporcie mamy wykazywać swoją wyższość na parkiecie, ale po zakończeniu meczu musimy ze sobą współdziałać. Prezes Polskiego Związku Koszykówki zapowiada rewolucyjne zmiany na temat spojrzenia Związku na 1LM i poprawę jej wizerunku. Wszyscy czekamy na 17 lipca, gdy poznamy tytularnego sponsora ligi - powiedział Przemysław Koelner, Prezes WKK Wrocław.

- Istnieje potrzeba spotykania się przedstawicieli klubów oraz wymiany poglądów. Sam temat spotkania dotyczący poprawy wizerunku ligi oraz medialnej strony był również bardzo ciekawy. Polski Związek Koszykówki ma pomysł jak stworzyć produkt, który powinien się znacznie lepiej sprzedawać i przynosić więcej korzyści uczestnikom rozgrywek. My w klubach robimy to na co dzień, cieszy to, że globalnie będziemy teraz pracować nad poprawą wizerunku rozgrywek. To krok w dobrym kierunku - mówi Michał Jankowski, Prezes STK Czarnych Słupsk.

Oprócz Radosława Piesiewicza w spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki, Marcin Staniczek, członek Zarządu PZKosz i Prezes Śląskiego Związku Koszykówki oraz Michał Lesiński, członek Zarządu PZKosz i Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego.