Kadrowicze spotkali się z przedstawicielami PZKosz

W spotkaniu wzięli udział zawodnicy: Aaron Cel, Karol Gruszecki, Łukasz Kolenda, Łukasz Koszarek i Mateusz Ponitka oraz Marek Popiołek, dyrektor kadry i Maciej Krupiński, kierownik reprezentacji.

- Dziękuję zawodnikom, że znaleźli czas na to spotkanie. W Warszawie nie mogli pojawić się wszyscy, co jest związane z różnego rodzaju obowiązkami i sprawami osobistymi. Jestem jednak przekonany, że przedstawiciele reprezentacji porozmawiają o wszystkich szczegółach z pozostałymi kadrowiczami. Samo spotkanie było bardzo pozytywne, przeprowadziliśmy merytoryczną dyskusję na temat przyszłości drużyny narodowej. Jako PZKosz ciągle staramy się podwyższać standardy organizacyjne kadry. Koszykarze w reprezentacji mogą skupić się tylko i wyłącznie na grze, a to z pewnością przyniesie kolejne sukcesy - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Podczas spotkania omówiona została wzajemna dotychczasowa współpraca pomiędzy zawodnikami i PZKosz. Poruszono również temat najbliższych, jesiennych planów reprezentacji Polski. Wyjazdowe mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 z Rumunią i Izraelem zaplanowane są na listopad.

Rozmawiano także o kluczowych kwestiach organizacyjnych związanych z grą w reprezentacji: ubezpieczeniu kontraktów, zabezpieczeniu medycznym, a także o organizacji podróży i przyjazdu na poszczególne zgrupowania.

To kolejne spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Koszykówki ze środowiskiem koszykarskim. Wcześniej odbyły się m.in. rozmowy z klubami Energa Basket Ligi Kobiet, 1 Ligi oraz webinary.