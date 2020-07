Adam Wall

Kadra U18 mężczyzn po zgrupowaniu we Wrocławiu

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca reprezentacja Polski do lat 18 mężczyzn trenowała na obiektach WKK we Wrocławiu. - W tym roku nie mamy przed sobą żadnej imprezy docelowej, dlatego skład został wyselekcjonowany pod kątem przyszłorocznych mistrzostw Europy – zaznacza Andrzej Adamek, trener główny.

W zgrupowaniu uczestniczyło 18 zawodników z rocznika 2003 i 2004. Wśród trenujących we Wrocławiu graczy znajdowało się 9, którzy wywalczyli w poprzednim roku mistrzostwo Europy dywizji B.

- To była świetna okazja na dobre zapoznanie zawodników ze sztabem. Brak imprezy docelowej nie oznacza, że we Wrocławiu było lekko, łatwo i przyjemnie. Najczęściej mieliśmy dwa treningi dziennie, często grając czterech na czterech, co zwiększało intensywność ćwiczeń – relacjonuje Andrzej Adamek, który chwali sobie organizację zgrupowania. - Wszystko było w jednym miejscu. Sala treningowa, siłownia, odnowa biologiczna oraz hotel. Nic tylko trenować - dodaje.

Niewykluczone, że nie było to ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski U18 w tym roku. - Być może uda nam się jeszcze spotkać podczas listopadowego okienka reprezentacyjnego - kończy trener główny kadry juniorów.

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE U18M, WROCŁAW 1-15.07.2020

1. Bereszyński Jakub - WKS Śląsk Wrocław

2. Busz Aleksander - GAK Gdynia / SMS PZKosz Władysławowo

3. Kania Wiktor - WKS Śląsk Wrocław

4. Kapustka Bartosz - KS Korona Kraków / SMS PZKosz Władysławowo

5. Kociszewski Przemysław - TKM Włocławek

6. Krzych Igor - GTK Gliwice / SMS PZKosz Władysławowo

7. Łałak Hubert - Trefl Sopot

8. Lewandowski Igor - MKKS Rybnik

9. Maćkowiak Iwo - Biofarm Basket Junior Poznań

10. Paduch Przemysław - MKS Dąbrowa Górnicza

11. Paluch Szymon - WKS Śląsk Wrocław

12. Pszczoła Tymon - MKS Start Lublin

13. Rosiński Konrad - AB King Wilki Morskie Szczecin

14. Siembiga Wojciech - WKS Śląsk Wrocław

15. Wilczek Maksymilian - WKK Wrocław

16. Wińkowski Piotr - Astoria Bydgoszcz / SMS PZKosz Władysławowo

17. Wiśniewski Aleksander - Biofarm Basket Junior Poznań

18. Wojciechowski Mikołaj - WKS Śląsk Wrocław

Sztab Trenerski:

1. Andrzej Adamek - Trener Główny

2. Dawid Mazur - Trener Asystent

3. Krzysztof Roszyk - Trener Asystent

4. Tobiasz Grzybczak - Trener Motoryki

5. Jacek Hernik - Fizjoterapeuta