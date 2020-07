Adam Wall

Puchary i medale za rozgrywki PZKosz wręczone

Nagrody wręczył Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki SA.

PUCHARY I MEDALE EBLK

PUCHARY I MEDALE EBL

1LK

MKS Pruszków

Beniaminek nie miał sobie równych w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet. Tylko jedna porażka w sezonie i blisko 26 punktów więcej od rywalek w każdym meczu. Niekwestionowaną liderką pruszkowianek była MVP grupy A Olivia Szumełda-Krzycka, która została pierwszą punktującą oraz podającą całej ligi. Po dwóch porażkach w finale z Liderem Pruszków na zwycięstwo w lidze doczekał się trener Jacek Rybczyński, wybrany najlepszym trenerem sezonu grupy A. Nagrodę odebrał Jacek Rybczyński, trener MKS Pruszków.

CTL Zagłębie Sosnowiec

To był wyśmienity sezon dla klubu z Sosnowca. Najpierw srebro w kategorii do lat 22, a następnie drugie miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi. Oba wydarzenia spajają MVP grupy B Aleksandra Wojtala oraz najlepszy trener grupy B Adam Kubaszczyk. W pierwszej piątce grupy B znalazły się jeszcze Martyna Jasiulewicz oraz Martyna Stasiuk. Nagrodę odebrał Marcin Staniczek, Prezes Zarządu Śląskiego Związku Koszykówki.

Arka II Gdynia

Gdyńska młodzież podobnie jak pierwszy zespół zanotowała bardzo udany sezon. Do zwycięstwa w U22 oraz Młodzieżowym Pucharze Polski dołożyła trzecie miejsce w pierwszej lidze kobiet, ustępując w grupie A jedynie znacznie bardziej doświadczonemu klubowi z Pruszkowa. Najdłużej spośród wszystkich klubów pierwszej ligi rezerwy Arki nie przegrały meczu, słabsze wyniki notując jedynie w momencie dużej intensywności rozgrywek młodzieżowych. Nagrodę odebrali Mieczysław Krawczyk oraz Jakub Snopek, kierownik drużyny.

1LM

Górnik Trans.eu Wałbrzych

Największa liczba zwycięstw i tylko jedna porażka na własnym parkiecie. Wałbrzyszanie od początku sezonu nadawali ton rywalizacji na pierwszoligowych parkietach, prezentując przy tym najlepszą defensywę w lidze. Duża w tym zasługa Łukasza Grudniewskiego, który głosami kolegów po fachu został wybrany trenerem sezonu. W pierwszej piątce rozgrywek znalazł się Grzegorz Kulka. Arkadiusz Chlebda, członek Zarządu Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010 Łukasz Grudniewski trener Górnika Trans.eu oraz Rafał Glapiński, kapitan Górnika Trans.eu.

STK Czarni Słupsk

Słupszczanie na dobre zadomowili się w czołówce pierwszej ligi mężczyzn. Do ubiegłorocznego brązu, dołożyli srebro. Słupszczanie przyzwyczaili kibiców do zaciętych spotkań, ponieważ 13 z 24 meczów z udziałem STK Czarnych kończyło się co najwyżej sześciopunktową różnicą. Dwóch graczy zespołu Mantasa Cesnauskisa znalazło się w pierwszej piątce sezonu: Adrian Kordalski i Filip Małgorzaciak. Nagrodę odebrał Michał Jankowski, Prezes STK Czarni Słupsk.

WKK Wrocław

Przed rokiem wrocławianie mieli problem z wygrywaniem meczów poza własną halą, tym razem byli drużyną najczęściej triumfującą na wyjeździe, legitymując się bilansem 10-2. Dwukrotnie ekipa Tomasza Niedbalskiego zanotowała serię siedmiu zwycięstw z rzędu, w czym duża zasługa MVP ligi Piotra Niedźwiedzkiego.