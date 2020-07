Adam Wall

Kadra U15 mężczyzn po kolejnym zgrupowaniu

- Nie da się ukryć, że pod względem sportowym było to nasze najlepsze zgrupowanie. Podczas czerwcowego widoczne były braki spowodowane kilkutygodniową przerwą w treningach wymuszoną obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Teraz zawodnicy byli przygotowani pod każdym względem. Tygodniowe zgrupowanie pozwoliło nam dopasować odpowiednie obciążenia. Szczęśliwie obyło się też bez poważniejszych urazów - mówi główny trener reprezentacji U15.

Ostatni raz reprezentacja do lat 15 trenowała w czerwcu przez 11 dni w Kielcach. Wcześniej przebywała na krótkim zgrupowaniu na przełomie stycznia i lutego w Szczyrku. - Grupa krystalizuje się od roku, ponieważ z większością chłopaków mieliśmy okazję pracować już w 2019 roku. Główna selekcja została już wykonana, a grupa 16 – 18 zawodników wybrana. Nie oznacza to jednak, że zamykamy przed kimkolwiek drzwi do kadry. Do naszej imprezy docelowej, czyli mistrzostw Europy w 2021 roku, jeszcze sporo czasu. Wiele może się zmienić - deklaruje Wojciech Bychawski.

Pierwszy raz na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawił się 15-letni koszykarz TS Jahn Monachium Alan De Vries. – Jego tata jest Amerykaninem, a mama Polką. Bardzo chce grać w polskiej kadrze. Chłopak dobrze mówi po polsku, ale ponieważ było to jego pierwsze zgrupowanie w biało-czerwonych barwach potrzebował czasu, aby oswoić się z grupą. To typowy gracz na pozycję numer dwa. Strzelec i dobry obrońca. Na pewno będziemy go obserwować w kolejnych miesiącach - zaznacza pierwszy trener kadry U15 mężczyzn.

Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Koszykówki we wrześniu ma zostać dokończony sezon w rozgrywkach do lat 16 mężczyzn, z tego powodu sztab szkoleniowy kadry U15 nie planuje żadnego zgrupowania w najbliższych tygodniach. - Umówiliśmy się z trenerami klubowymi, że sierpień oraz wrzesień to czas dla nich. Doskonale to rozumiemy i życzymy chłopakom jak najlepszych wyników w rozgrywkach młodzieżowych. Ponowie chcielibyśmy się spotkań w październiku i wziąć udział w Memoriale Romy i Zygmunta Olesiewiczów w Warszawie. Ze względu na ewentualne obostrzenia związane z COVID-19 za wcześniej mówić jednak o ewentualnych szczegółach - kończy Wojciech Bychawki.