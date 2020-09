Transmisje meczów EBLK i Suzuki 1LM w TVCOM.PL

- Po raz pierwszy związaliśmy się tak dużą umową z firmą TVCOM.PL. Cztery mecze każdej kolejki Energa Basket Ligi Kobiet i Suzuki 1 Ligi Mężczyzn będzie można zobaczyć poprzez internetowe kanały tej platformy. To duży zastrzyk ciekawych spotkań i emocji dla kibiców przed monitorami oraz telewizorami. Liczę na to, że współpraca będzie się rozwijała, a przez to zbudujemy bardzo dobre koszykarskie produkty. Chcemy dbać o te rozgrywki i podnosić ich poziom - nie tylko sportowy, ale i organizacyjny - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

TVCOM.PL to platforma doskonale znana kibicom koszykówki w naszym kraju. Teraz za jej pośrednictwem będzie można dokładniej śledzić rozgrywki Energa Basket Ligi Kobiet oraz Suzuki 1 Ligi Mężczyzn. Transmisje spotkań będą realizowane z użyciem jednej kamery, z wykorzystaniem grafik oraz z komentarzem.

- Zrobiliśmy kolejny krok w pokazywaniu koszykówki, z której się wywodzimy. Wcześniej można było oglądać u nas mecze 1 i 2 Ligi męskiej, rozgrywki młodzieżowe, turnieje akademickie oraz koszykówki 3x3. Projekt pokazywania meczów jest rozwojowy. Punktem wyjścia jest możliwość obejrzenia czterech meczów z każdej kolejki obu klas rozgrywkowych - podkreśla Zbigniew Stępniak, Prezes Zarządu TVCOM.PL.

Mistrzem Energa Basket Ligi Kobiet w poprzednim sezonie została VBW Arka Gdynia, natomiast w Suzuki 1 Lidze Mężczyzn najlepsza była ekipa Górnik Trans.eu Wałbrzych. W najbliższych rozgrywkach te drużyny z pewnością nadal będą walczyły o najwyższe cele, ale inne renomowane zespoły również chcą włączyć się do walki o złote medale. Sezon 2020/2021 będzie niezwykle emocjonujący!

- Cieszymy się, że rozgrywki koszykarskie, od których zaczynaliśmy swoją działalność, będą jeszcze szerzej dostępne na naszej platformie. Do tej pory, dzięki działaniom klubów, w ostatnich dwóch sezonach można było u nas oglądać mecze dwóch drużyn Energa Basket Ligi Kobiet. Podobnie było w przypadku rozgrywek 1 Ligi Mężczyzn, gdzie przez trzy ostatnie sezony można było obejrzeć na naszej stronie blisko 1/3 rozegranych spotkań. Teraz, dzięki zaangażowaniu Polskiego Związku Koszykówki, obie ligi będą jeszcze szerzej dostępne dla widzów. W planach jest stopniowy rozwój poziomu realizacji oraz zwiększanie liczby transmitowanych meczów - zapewnia Jan Kowalewicz, Menedżer Rozwoju TVCOM.PL.

TVCOM Sp. z o.o. powstała w 2014 w Poznaniu jako siostrzana firma czeskiego TVCOM. Platformy TVCOM.CZ oraz TVCOM.PL są największymi nadawcami transmisji sportowych w centralnej Europie z liczbą ponad 192000 pokazanych realizacji. Na portalu TVCOM.PL można oglądać rozgrywki piłkarskie, koszykarskie, futsalowe, siatkarskie i wiele innych. Firma TVCOM udostępnia swoją platformę różnym producentom sygnału, a także uczy samodzielnej realizacji transmisji. W ofercie jest również usługa Pay Per View, umożliwiająca klubom pozyskiwanie środków ze sprzedaży dostępów do transmisji swoich meczów.