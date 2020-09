Adam Wall

Niespodzianka na starcie MP kadetów

Od sporej niespodzianki rozpoczął się turniej finałowy mistrzostw Polski do lat 16 mężczyzn. Mimo zdominowania walki pod tablicami atutu własnej hali nie wykorzystał Exact Systems Śląsk Wrocław, ulegając GAK Gdynia. W pozostałych wtorkowych spotkaniach triumfowały BC Sieraków, Biofarm Basket Junior Poznań oraz WKK Wrocław.

Rywalizację w środę rozpoczną MKS Start Lublin, UKS SP 27 Katowice, TKM Włocławek oraz KS Korona Oknoplast Kraków.

Mecz gospodarzy turnieju finałowego z drużyną z Gdyni kończył pierwszy dzień rywalizacji we Wrocławiu. GAK zaskoczył miejscowych obejmując szybko prowadzenie 10:0, które stracił tylko na moment gdy pod koniec drugiej kwarty Exact Systems Śląsk doprowadził do remisu. W trzeciej kwarcie gdynianie wypracowali kilkupunktową przewagę, której mimo kolejnej pogoni podopiecznych Grzegorza Krzaka nie stracili już do końca.

Exact Systems Śląsk wygrał walkę o zbiórkę aż 75 do 38, miał jednak więcej strat, trafił też tylko co czwarty rzut z gry. Jakub Bereszyński (14 pkt i 20 zbiórek) oraz Mikołaj Wojciechowski (18 pkt i 20 zbiórek) zanotowali double-double, ale pierwszy trafił tylko trzy z 20 rzutów z gry, zaś drugi 6 z 18. 21 pkt i 10 zbiórek w GAK uzyskał Szymon Nowicki.

ZAPOWIEDŹ TURNIEJU FINAŁOWEGO KADETÓW

Inny zespół z Wrocławia WKK nie dał większych ubiegłorocznemu złotemu medaliście do lat 16 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa. Wyrównana była tylko pierwsza kwarta, w pozostałych odsłonach wyraźną przewagę mieli gracze Michała Rutkowskiego. 12 pkt, 11 zbiórek i 6 asyst Maksymiliana Wilczka.

Druga połowa przesądziła o wygranej BC Sieraków ze Szkołą Gortata Politechnika Gdańska. Double-double Jana Śmiglaka (19 pkt i 16 zbiórek). 18 pkt, 8 zbiórek i 3 asysty miał Jakub Stupnicki.

Większych problemów z pokonaniem debiutującej w turnieju finałowym UKS Dziewiątki Łomża nie miał Biofarm Basket Junior Poznań. Drużyna z Wielkopolski pierwszą kwartę wygrała 28:6, dzięki czemu w kolejnych minutach z dużym spokojem mogła kontrolować przewagę. Każdy z zawodników Biofarm Basket Junior spędził na boisku przynajmniej 10 minut. Najlepszym punktującym spotkania został Oliwier Szczepański - 18 pkt i 7 zbiórek.