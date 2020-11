Adam Wall

Nie żyje Józef Cięciwa

Pierwsze kroki w koszykówce stawiał w MDK Jelenia Góra. W 1977 roku z reprezentacją SP nr 1 w Zgorzelcu zdobył mistrzostwo Polski młodzików. Grał w reprezentacji Polski juniorów.

Seniorską karierę rozpoczą w Piotrcovii Piotrków Trybunalski, ale gdy tylko w Jeleniej Górze powstał zespół z aspiracjami o gry o wysokie cele, szybko wrócił do rodzinnego miasta. W 1985 roku przyczynił się do awansu zespołu na drugi poziom rozgrywkowy. Cztery lata później jego dwa rzuty wolne w samej końcówce przesądziły o awansie Spartakusa do ekstraklasy.

Karierę zawodniczą zakończył w wieku 30 lat.

Cześć Jego Pamięci!