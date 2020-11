Adam Wall

Pracowita jesień kadry U14 kobiet

Reprezentacja Polski do lat 14 kobiet w ostatnim dniu października zakończyła pierwsze zgrupowanie, a już 10 listopada spotyka się na kolejnym. - Pracujemy i będziemy pracować nad czterema filarami koszykarskiego rzemiosła. Podczas najbliższych 12 miesięcy nie mamy żadnej imprezy docelowej, dlatego możemy skupić się na spokojnej pracy - wyjaśnia Maciej Gordon, główny trener kadry U14.

Latem kadra U14 kobiet trenowała po raz pierwszy. Sztab szkoleniowy chciał się przyjrzeć jak największej liczbie zawodniczek, dlatego zgrupowanie zostało podzielone na dwie części. Obie wyglądały tak samo, zmieniał się jedynie zawodniczki, które trenowały. Na podstawie tej selekcji sztab wybrał 18 dziewcząt, które pojawiły się na zgrupowaniu w Gniewinie.

Z powodu problemów zdrowotnych na rozpoczętą 27 października konsultację nie dotarły Natalia Chałupka (Basket 4ever Ksawerów / KOSSM PZKosz Ksawerów) oraz Katsiaryna Lagutkowa (UKS Trójka Żyrardów / NSMS PZKosz Łomianki). W ich miejsce zostały powołane Julia Brzeska (UKS Bat Kartuzy) oraz Natalia Chałupka (Basket 4ever Ksawerów / KOSSM PZKosz Ksawerów).

- Bardzo cieszę się, że w dobie zamieszania wywołanego przez koronawirus udało nam się spotkać w Gniwienie. Odbyliśmy wspólnie sześć jednostek treningowych, podczas których skupiliśmy się na czterech głównych elementach. Ćwiczyliśmy zasady w obronie zarówno tej indywidualnej jak też zespołowej, opartej na słabej i mocnej stronie. Pracowaliśmy nad zwiększeniem możliwości ofensywnych zespołu, poprzez rozciąganie obrony rywali. Trzecim głównym elementem naszych treningów była transmisja ofensywna. Oczywiście nie zapomnieliśmy o pracy nad techniką indywidualną, której poświęciliśmy każde 15 - 20 minut treningu - relacjonuje Maciej Gordon.

Sztab szkoleniowy nie zapomniał również o profilaktyce związanej z COVID-19. - Przed przyjazdem na zgrupowanie przeprowadziliśmy wywiad z zawodniczkami. Pytaliśmy o ich samopoczucie oraz osób z ich najbliższego otoczenia. M.in. z tego powodu na zgrupowaniu zabrakło jednej z powołanych zawodniczek. Podczas samego zgrupowania dwa razy dziennie mierzyliśmy kadrowiczkom temperaturę, uczulaliśmy na zgłaszanie choćby najmniejszych problemów zdrowotnych - dodaje główny trener kadry.

Po powrocie do klubów większość zawodniczek nie będzie miała wiele czasu na odpoczynek. Kolejna konsultacja ma rozpocząć się 10 listopada w Warszawie, potrwa cztery dni. – Trzy zawodniczki dostały od trener Iwony Jabłońskiej szanse na wyjazd na zgrupowanie starszego rocznika, jedna znalazła się na liście rezerwowej. Zgodnie z naszą umową trener starszego rocznika ma pierwszeństwo w powoływaniu graczy, ale to dobra okazja dla pozostałych zawodniczek na kolejne treningi w kadrze. Z tego powodu w porównaniu do zgrupowania w Gniewinie pojawi się sześć nowych dziewcząt - wyjaśnia trener Maciej Gordon.

KONSULTACJA SZKOLENIOWA U14K, GNIEWINO 27-31.10.2020



1. Bajerska Natalia UKS Huragan Wołomin / KOSSM PZKosz Wołomin

2. Brzeska Julia UKS Bat Kartuzy

3. Cabańska Liwia MUKS Poznań

4. Charynek Nela UKS Kielno

5. Grządziela Łucja Sportowa Politechnika Gdańsk / KOSSM PZKosz Gdańsk

6. Hamadyk Iga GTK Gdynia / KOSSM PZKosz Gdynia

7. Kiraga Karolina IS Wiślańska Jedynka Wisła

8. Kobiella Julia UKS Bryza Kolbudy

9. Kusiak Maja KU AZS UMCS Lublin / KOSSM PZKosz Lublin

10.Maj Karolina UKS Lider Swarzędz / KOSSM PZKosz Swarzędz

11.Maławy Alicja UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz / KOSSM PZKosz Bydgoszcz 1

12.Marszałek Karolina MUKS Chrobry Basket Głuchołazy

13.Mazurek Dominika MPKK Sokołów Podlaski KOSSM PZKosz Sokołów Podlaski

14.Napierała Bianka MUKS Poznań

15.Owczarzak Anastazja KS AZS AJP Gorzów Wielkopolski

16.Rutkowska Natalia UKS Siódemka Sopot / KOSSM PZKosz Gdańsk

17.Szwichtenberg Julia GTK Gdynia / KOSSM PZKosz Gdynia

18.Wiklak Wiktoria UKS Trójka Żyrardów / KOSSM PZKosz Żyrardów

Sztab Szkoleniowy:

1. Gordon Maciej - trener główny Kadry U14K

2. Kubaszczyk Adam - trener asystent Kadry U14K

3. Talarczyk Anna - trener asystent Kadry U14K

4. Cygan Mirosław - trener motoryki Kadry U14K

5. Kłak Aleksandra - fizjoterapeuta Kadry U14K