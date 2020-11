KS

Kadra seniorek: Ewelina Kobryn - "wierzę w ten zespół"

W dniu dzisiejszym kadra seniorek miała rozegrać spotkanie z Białorusią, jednak mecz ten został odwołany. Tak więc jest to kolejna doba poświęcona na przygotowanie do sobotniego spotkania z Wielką Brytanią, a także lekką regenerację. Wszystkiemu przygląda się także nieobecna w Stambule Ewelina Kobryn.

Jak wiadomo z powodu zbyt dużej ilości zakażeń w zespole Białorusi, drużyna odwołała swój przyjazd do Stambułu. Nie udało się także zmienić terminu meczu z Wielką Brytanią, co przełożyło się na dodatkowy dzień przygotowań do sobotniego spotkania.

- Dzisiaj mieliśmy tylko jeden poranny trening, jednak był on dość mocny i trwał ponad 1,5 godziny. Skupiliśmy się podczas niego głównie na zagrywkach naszych sobotnich rywalek, które nie powinny nas niczym zaskoczyć. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, dzisiejszy wieczór spędzamy już na delikatnej regeneracji i obejrzymy także spotkanie Litwy z Serbią aby nasiąknąć trochę klimatem tych kwalifikacji. Poza tym jestem w ciągłym kontakcie z Marosem, ustalamy tak naprawdę już ostatnie szczegóły. Cały ten system jaki mamy jest już budowany od zgrupowania w Gniewinie, tak więc ta komunikacja jest w tym momencie dużo bardziej ułatwiona – mówi prosto ze Stambułu Karol Kowalewski.

Oprócz nieobecnego Maroša Kováčika, w Stambule nie ma także Eweliny Kobryn będącej Generalnym Menagerem drużyny – Niestety również nie mogłam polecieć z zespołem do Stambułu, gdyż zatrzymały mnie sprawy osobiste. Nie jest to jednak na całe szczęście związane z panującą pandemią COVID-19.

Znakomita polska koszykarka, także jest w stałym kontakcie z zespołem i mocno trzyma kciuki za sobotnie spotkanie. Zdaje sobie również sprawę z tego, jak w takim trudnym okresie wszystko jest utrudnione oraz komplikuje to przygotowania. - To jest sytuacja, do której powoli wszyscy zaczęliśmy się przyzwyczajać. Jednak jest to bardzo trudny czas, gdyż mimo wszystko nigdy nie wiadomo jakie wejdą w życie kolejne obostrzenia i kiedy to będzie. Sama organizacja testów czy zaplecza noclegowego i hali treningowej, w tym momencie jest o wiele trudniejsze niż do tej pory. Duże brawa za logistykę i organizacje takiej akcji należą się dla Karola Gryko z Polskiego Związku Koszykówki, a także za trzymanie przez cały czas ręki na pulsie. Najważniejsze dla nas wszystkich, aby w tym czasie drużyna narodowa czuła się jak najbardziej komfortowo i mogła po takim „okienku” bezpiecznie wrócić do swoich klubów – mówi dalej Kobryn.

Mistrzyni WNBA czy też Euroligi, wierzy w powodzenie misji jaką ma przed sobą Karol Kowalewski. - W takich czasach musimy być przygotowali i na taki obrót sprawy ale myślę, że współpraca duetu Maroš Kovacik – Karol Kowalewski z czasów w CCC Polkowice da jak najlepsze efekty. Dodatkowo pozwoli aby w takim momencie w jakim przyszło mu się zmierzyć z reprezentacją Polski, nie będzie czuł dyskomfortu. Na pewno będzie stres, gdyż to będzie jego pierwszy oficjalny mecz w roli głównego szkoleniowca drużyny narodowej. Nie chce powiedzieć, że może zabraknąć Maroša Kováčika bo wiem, że drużyna osłabiona brakiem głównego trenera poradzi sobie wyśmienicie i przystąpi do spotkania jeszcze bardziej zmobilizowana.

W takich chwila kontakt, pomoc od tak doświadczonej koszykarki jak Kobryn jest dla każdej zawodniczki przebywającej w „bańce” bezcenna. - Bardzo bym chciała być teraz z drużyną w Stambule, jednak nie jest to możliwe. Cały czas jednak mam kontakt z zespołem oraz sztabem i zajmuję się przydzielonymi mi zadaniami. Jestem z nimi duchem i jak wiele razy już powtarzałam, wierzę w potencjał tej drużyny i w wygraną. Mieliśmy świetnie przepracowane letnie zgrupowanie w Gniewinie, gdzie cała drużyna wykonała tam kawał dobrej 3 - tygodniowej roboty. Trener Kováčik powołał tam prawie cały zespół, który teraz poleciał do Stambułu. Wszystko jest jasne i wyjaśnione. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego okienka dlatego liczę tylko na wygraną. Dawaj Polska, jesteśmy wszyscy jednym zespołem! – kończy Ewelina Kobryn.