AW

InStat Sport partnerem PZKosz

Polski Związek Koszykówki i światowy lider w dziedzinie analizy sportowej - InStat Sport z radością ogłaszają partnerstwo na kolejne 13 miesięcy - do końca listopada 2021 roku. - Partnerstwo z InStat zapewni naszym trenerom dostęp do najlepszego na świecie narzędzia do analizy gry, z którego korzystają czołowe kluby i koszykarskie ligi na całym świecie - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Czym jest Basketball InStat Scout?

· 115 parametrów dla zawodników, 66 parametrów dla drużyn.

· Skonfigurowane tabele. Można pobrać statystyki drużyny w plikach PDF i Excel.

· Każda liczba jest klikalna - po kliknięciu otwiera się wideo.

· Każdy profil zespołu zawiera podsumowania wideo ze statystykami w ataku i obronie.

· Tabele rzutów dla własnej drużyny i drużyny rywala – możesz sprawdzić miejsca rzutów, strefy rzutów i odległość od obręczy.

· Możliwość analizy statystyk zawodnika w jego / jej różnych meczach.

· Możliwość sortowania danych.

· Statystyki dla 3, 5 i 10 ostatnich meczów. Możliwość oglądania meczów przeciwko określonemu rywalowi.

Basketball InStat Scout to wyjątkowa platforma statystyczna, na której każda cyfra/liczba jest powiązana z wideo. Baza danych InStat zawiera wideo z meczów z całego świata i jest to podstawowe narzędzie do analizy wideo. InStat zbiera dane o liczbach zawodników z piłką i bez piłki, ocenia skuteczność poszczególnych “piątek”, oblicza wskaźniki ofensywne i defensywne, rejestruje wszystkie kombinacje / zagrywki przed rzutami i ocenia zawodników przy użyciu własnego wzoru, określając w ten sposób ich InStat Index.

InStat Scout pozwala analizować nie tylko statystyki rywala, ale także tzw. “playtypes” każdej drużyny, jej zgranie i grę w kluczowych momentach. Wideo jest dostępne w bazie danych InStat 8-12 godzin po zakończeniu meczu. Obecnie ponad 400 klubów korzysta z platformy Basketball InStat Scout, w tym: Valencia Basket, Orlando Magic, Brooklyn Nets, Baskonia Vitoria Gasteiz, Khimki Moscow, Zenit St. Petersburg i wiele innych. Aktywnymi użytkownikami są także drużyny narodowe, takie jak Francja, Szwecja, Hiszpania czy Serbia.

Partnerstwo obejmie wszystkie Reprezentacje Polski Kobiet i Mężczyzn w Koszykówce. Wszyscy trenerzy reprezentacji uzyskają dostęp do danych / wideo na platformie i otrzymają raporty meczowe po meczach swoich drużyn oraz raporty nt. kolejnych przeciwników przed meczami z nimi. Wszyscy gracze otrzymają indywidualne raporty z dostępem do wideo ze swoimi akcjami. To narzędzie pomoże graczom szczegółowo ocenić ich grę po każdym meczu i pomoże im przenieść własne umiejętności na inny, wyższy poziom.

Prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz jest bardzo zadowolony z nawiązania współpracy z gigantem analizy sportowej. - Partnerstwo z InStat zapewni naszym trenerom dostęp do najlepszego na świecie narzędzia do analizy gry, z którego korzystają czołowe kluby i koszykarskie ligi na całym świecie. Mam nadzieję, że ta profesjonalna platforma statystyczna pomoże naszym reprezentacjom osiągać jeszcze lepsze wyniki. Szczególnie liczę na ułatwienie pracy trenerów kadr młodzieżowych. To narzędzie powinno pomóc rozwijać naszych najbardziej utalentowanych graczy - tłumaczy Radosław Piesiewicz.

Z podpisania umowy o współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki jest także zadowolony Szef InStat Sport w Polsce, Jacek Osadnik: - Umowa potwierdza zaangażowanie InStat w profesjonalny rozwój szkolenia na wszystkich poziomach koszykówki w Polsce. Nie ma lepszego moment na ogłoszenie naszej współpracy, niż podczas okienka reprezentacyjnego. Niezwykle cieszę się z rozpoczęcia współpracy ze wszystkimi kadrami, które są najważniejsze dla wszystkich Polaków.