Kadra w sobotę gra z Rumunią. Transmisja w TVP Sport

Reprezentacja Polski już w sobotę o godz. 16:30 zagra z Rumunią w kwalifikacjach do EuroBasketu 2022. Spotkanie z Walencji będzie można oglądać już od godz. 16:20 w TVP Sport.

FIBA postanowiła zmienić system kwalifikacji do EuroBasketu 2022 - teraz mecze reprezentacji narodowych będą rozgrywane w “bańkach”, czyli zamkniętych turniejach. Listopadowe okienko z udziałem Biało-Czerwonych zostanie rozegrane w Walencji. Kadra przebywa w Hiszpanii już od poniedziałku.

Pierwszym rywalem zespołu trenera Mike’a Taylora będzie Rumunia, która w dotychczasowych meczach kwalifikacyjnych musiała uznać wyższość zarówno Hiszpanii, jak i Izraela. W tym zespole gra znany już kibicom Energa Basket Ligi z Zastalu Enei BC Zielona Góra Kris Richard, a jednym z najważniejszych zawodników jest środkowy Emanuel Cate, występujący obecnie w hiszpańskiej UCAM Murcia.

Drużyna Rumunii miała problemy z koronawirusem. Nawet po przylocie do Walencji okazało się, że test jednego z zawodników był pozytywny. Przed samym meczem zespół będzie ponownie testowany, ale miało to również wpływ na przygotowania do spotkań.

- Mamy dużo szacunku do zespołu Rumunii. W tej chwili to trochę zagadka, bo drużyna miała problemy z koronawirusem. Na pozycjach 4 oraz 5 mają dobrych i wysokich zawodników, a dodatkowo w drużynie są ciekawi obwodowi: Kris Richard, który gra w Zielonej Górze oraz Giordan Watson. Zobaczymy jednak, jakie decyzje kadrowe podejmie ich trener. To z pewnością bardzo trudne okienko dla nich - mówi trener Mike Taylor.

Szkoleniowiec reprezentacji Polski podkreśla, że kadra skupia się przede wszystkim na sobie. Do drużyny dołączy jeszcze Mateusz Ponitka, który w tym tygodniu wraz z Zenitem St. Petersburg rozgrywał dwa mecze w Eurolidze.

- Jestem zadowolony z tego, jak wygląda nasza drużyna po kilku dniach treningów. W zespole jest dużo energii, zawodnicy pracują ciężko, a sztab szkoleniowy doskonale wykonuje swoje zadania. Kontrolujemy to, na co mamy wpływ, skupiamy się na swoich przygotowaniach. Dołączy do nas jeszcze Mateusz Ponitka, mamy nadzieję, że jego podróż będzie bezproblemowa. Nie możemy doczekać się nadchodzących wyzwań, zaczynając od meczu z Rumunią w sobotę - podkreśla Mike Taylor.

Początek spotkania Rumunia - Polska w sobotę o godz. 16:30. Transmisja w TVP Sport i sport.tvp.pl od 16:20.



Skład reprezentacji Polski na mecze w Walencji:

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Zastal Enea BC Zielona Góra

Kamil Łączyński, Pszczółka Start Lublin

Rzucający:

Karol Gruszecki, Trefl Sopot

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi:

Michał Sokołowski, Treviso Basket (Włochy)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)

Silni skrzydłowi:

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, MoraBanc Andorra (Hiszpania)

Środkowi:

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy

EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.