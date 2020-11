Mike Taylor: Zespołowa wygrana

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): Jestem bardzo zadowolony. Zawodnicy zagrali z wielką energią przez 40 minut. Świetnie zaczęli od dobrej defensywy. To było zwycięstwo zespołowe, lubię takie mecze, gdy wszyscy mogą zagrać i zdobyć punkty. Zagraliśmy bez kilku ważnych zawodników, ale na szczęście zaprezentowaliśmy się świetnie jako drużyna. Mamy dużo szacunku do Rumunii, którzy mieli sporo problemów w tej “bańce”. Byliśmy jednak skoncentrowani i zagraliśmy dobrze. Skupiamy się teraz na poniedziałku i meczu z Izraelem

Michał Michalak (zawodnik reprezentacji Polski): Dla nas to był ważny mecz, po długiej przerwie od kadry. Przygotowaliśmy się do niego bardzo dobrze. Zaczęliśmy od agresywnej i twardej defensywy - dzięki temu ustawiliśmy swoje tempo spotkania. Przez 40 minut byliśmy agresywni i skupiliśmy się na tym, aby ofensywa wychodziła dzięki dobrej obronie. To świetne zwycięstwo i dobry początek okienka dla nas. Rumunia miała swoje problemy w “bańce”, ale skupiliśmy się na sobie.

Radu Virna (zawodnik reprezentacji Rumunii): Polska to bardzo mocny zespół. Uważam, że mogliśmy zagrać lepiej, mieliśmy za dużo szacunku do rywala. Zdobywali proste punkty, dzięki temu dyktowali rytm meczu i to był nasz problem.

Tudor Costescu (trener reprezentacji Rumunii): Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo Polska to mocny zespół. Chcieliśmy się poprawić w ostatnich dniach, nadrobić czas, który ostatnio straciliśmy. Rywale mieli jednak dobry plan na ten mecz, zagrali bardzo fizycznie. Nasze szanse na awans do EuroBasketu są coraz mniejsze.