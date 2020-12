Krajowa Spółka Cukrowa sponsorem polskiej koszykówki

- Aktywność fizyczna i racjonalne odżywianie są przez nas w tym roku szczególnie doceniane. My, swoim zaangażowaniem w tę niezwykle widowiskową dyscyplinę sportu, chcemy zachęcić nie tylko do wspólnego kibicowania naszym klubom i reprezentacjom, ale także przekonać do inicjowania nowych karier wśród młodych Polaków. Rok 2021 będzie obfitował w niezwykłe sportowe emocje, a coraz lepsze wyniki z ostatnich lat zapowiadają, że w najbliższych miesiącach koszykarskie parkiety przyciągną przed telewizory tłumy kibiców. Z dumą możemy powiedzieć, że to dla nas duża satysfakcja być sponsorem polskiej reprezentacji i ligi - ocenia Marek Dereziński, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

- Zbliżający się 2021 rok będzie pełen ważnych wydarzeń dla polskiej koszykówki. Reprezentacje mężczyzn - w koszykówce 5x5 oraz 3x3 - powalczą o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jestem przekonany, że będzie to kolejny impuls do jeszcze większej popularyzacji koszykówki w naszym kraju. Bardzo cieszymy się, że Krajowa Spółka Cukrowa zauważyła potencjał w naszej dyscyplinie sportu i razem z nami będzie przeżywała ogromne sportowe emocje - mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

Krajowa Spółka Cukrowa podczas trwania umowy będzie promowała dwie marki: Polski Cukier oraz Polskie Przetwory. W 2021 roku logo Polskiego Cukru zobaczymy na spodenkach reprezentacji kobiet i mężczyzn, również w odmianie koszykówki 3x3. Obie marki będą widoczne w halach podczas meczów Energa Basket Ligi oraz Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski w Lublinie. Krajowa Spółka Cukrowa została również Partnerem Menedżera Energa Basket Ligi, zaangażuje się także w Galę podsumowującą sezon 2020/2021.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu powstała w 2002 roku w wyniku konsolidacji trzech polskich spółek cukrowych Skarbu Państwa. KSC jest obecnie największym w Polsce oraz liczącym się producentem cukru buraczanego w Europie. W roku obrotowym 2018/2019 udział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w polskim rynku cukru wynosił ok. 40%. Odbiorcami produktów spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier" są zarówno firmy polskie, jak i koncerny międzynarodowe. W skład koncernu wchodzą oddziały: 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice), Terminal Cukrowy w Gdańsku, Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku oraz kilka produkcyjnych spółek zależnych, m.in.: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, Fabryka Cukierków „Pszczółka”.

fot. Piotr Kucza