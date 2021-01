KS

Szeroki skład reprezentacji Polski kobiet

Trener Maroš Kováčik podał szeroki skład reprezentacji Polski kobiet, która na początku lutego rozegra w Rydze dwa mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy z Białorusią. Z podanego składu ostatecznie w samolocie do stolicy Łotwy, znajdzie się 13 zawodniczek.

Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie spotkań, FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach reprezentacyjnych. Mecze są rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe.

Druga "bańka" kwalifikacyjna do EuroBasketu potrwa od 31 stycznia do 7 lutego br., a kadra Polski rozegra w niej wyjątkowo dwa spotkania z Białorusią. Wszystko to przez odwołany listopadowy mecz, który odbyć się miał w Stambule.

Tym samym rywalizująca w grupie F Polska, ma za sobą rozegrane dwa mecze z Wielką Brytanią – niestety oba przegrane 63:75 oraz 49:77.

Tabela grupy F:

1. Wielka Brytania 2/1

2. Białoruś 1/0

3. Polska 0/2

Terminarz grupy "polskiej":

- 03/01 Białoruś - Polska

- 04/01 Białoruś - Wielka Brytania

- 06/01 Polska - Białoruś

Awans na turniej finałowy wywalczą zwycięzcy grup oraz pięć najlepszych drużyn z drugich miejsc. Aby wyłonić pięć najlepszych drużyn z drugich miejsc, pod uwagę nie będą brane wyniki uzyskane z zespołami z ostatnich miejsc.

W składzie w porównaniu z listopadem zeszłego roku, znalazły się m.in. Marta Marcinkowska i Julia Niemojewska z GTK Gdynia, Sylwia Bujniak z DGT AZS Politechnika Gdańska, Liliana Banaszak z Enea AZS Poznań (kontuzja wykluczająca ją z gry w listopadzie) czy też Klaudia Niedźwiedzka z Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin.

Wśród powołanej „20” są także nieobecne z powodu kontuzji na poprzednim zgrupowaniu – Klaudia Gertchen z CCC Polkowice oraz Julia Adamowicz z Enea AZS Poznań.

- Tak jak rozmawialiśmy tuż po tym jak podpisałem kontrakt z Polskim Związkiem Koszykówki, podjęliśmy decyzję, że czas by nastąpiło odmłodzenie w drużynie narodowej. Młode, polskie zawodniczki zasługują na to, by pokazać swoje umiejętności, szczególnie w kontekście kolejnych kwalifikacji. Co potrafią i jak mogą pomóc drużynie narodowej. Nie miałem okazję zobaczyć ich na letnim zgrupowaniu, gdyż sytuacja związana z pandemią koronawirusa nam to uniemożliwiła. Teraz powróciliśmy do realizacji tych planów i na liście powołań znalazło się kilka nowych nazwisk. Musimy myśleć o przyszłości, więc mam nadzieję, że część z nich sprawi niespodziankę i uda nam się dokonać płynnej zmiany pokoleń między doświadczonymi a młodymi zawodniczkami – mówi Maroš Kováčik.

- Mam nadzieję, że będzie to odpowiedni czas. Oczywiście nasza sytuacja obecnie jest bardzo trudna, przegraliśmy już dwa pierwsze mecze. Choć jesteśmy dopiero w połowie kwalifikacji, to jestem przekonany, że dwa mecze z Białorusią będą bardzo trudne. Jest to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z wieloma doświadczonymi zawodniczkami w składzie (Veremeyenka, Papova, Hasper). Zdajemy sobie sprawę z tego, że czają nas trudne mecze, ale nie zamierzamy się poddać i będziemy walczyć w każdym spotkaniu. Chciałbym, żeby nasze mecze w Rydze opierały się na agresywnej obronie i zdecydowanie szybszej grze w ataku niż było to dotychczas. Mamy 50% szans w tym meczu, więc wszystko przed nami – dodaje.

Z doświadczonych zawodniczek po raz kolejny szansę na grę dostanie z powodzeniem występująca w belgijskim Mechelen Agnieszka Skobel oraz Weronika Gajda z CCC i Agnieszka Kaczmarczyk z PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. Zabraknie niestety Martyny Koc, która obecnie leczy drobny uraz kolana.

- Muszę wspomnieć również o jednym nazwisku, którego nie ma na liście powołań. Mowa tutaj oczywiście o Martynie Koc. Bardzo żałuję, że w czasie tych meczów kwalifikacyjnych zabraknie jej w składzie, bo od początku mojej współpracy z Reprezentacją Polski pełniła ona rolę kapitana. Niestety leczy ona obecnie kontuzję kolana i udział w najbliższych meczach byłby zbyt dużym obciążeniem. Martyna jest zdecydowaną liderką w tej drużynie i jestem przekonany, że wszystkim nam będzie jej brakowało jako kapitana. Szczególnie jeżeli myliśmy o tej zmianie pokoleniowej ponieważ wiem, że jej doświadczenie, osobowość i przywództwo mogłoby nam bardzo pomóc. Dlatego też mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się i będzie w stanie wesprzeć nas w jakikolwiek sposób. Zarówno na boisku, jak i poza nim. Uważam, że jest to wyjątkowa osoba w obecnej polskiej koszykówce i może naprawdę bardzo pomóc. Także naprawdę żałuję, że jej z nami nie będzie – kończy trener Kováčik.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

- Weronika Gajda (CCC Polkowice)

- Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

- Julia Niemojewska (GTK Gdynia)

- Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia)

- Angelika Stankiewicz (KS Basket 25 Bydgoszcz)

- Agnieszka Skobel (Kangoeroes Basket Mechelen/Belgia)

- Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia)

- Sylwia Bujniak (DGT AZS Politechnika Gdańska)

- Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań)

- Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław)

- Klaudia Gertchen (CCC Polkowice)

- Marta Marcinkowska (GTK Gdynia)

- Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia)

- Liliana Banaszak (Enea AZS Poznań)

- Daria Marciniak (Enea AZS Poznań)

- Klaudia Niedźwiedzka (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

- Kamila Borkowska (GTK Gdynia)

- Weronika Telenga (CCC Polkowice)

- Karolina Poboży (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

- Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.)