KS

Polska zagra z Białorusią w Rydze

Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów, sędziów i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie spotkań, FIBA zmieniła organizację kwalifikacji do mistrzostw Europy w okienkach reprezentacyjnych. Mecze są rozgrywane w “bańkach” (zamkniętych turniejach), zamiast tradycyjnej formuły spotkań u siebie i na wyjeździe.

Kadra Polski rozegra w stolicy Łotwy wyjątkowo dwa spotkania z Białorusią, a wszystko to przez odwołany listopadowy mecz w Stambule.

Tym samym rywalizująca w grupie F Polska, ma za sobą rozegrane dwa spotkania z Wielką Brytanią – niestety oba przegrane 63:75 oraz 49:77. Najlepiej punktującą zawodniczką jest Marissa Kastanek, rzucająca średnio 17,0pkt/m.

Zespół Białorusi w jedynym rozegranym spotkaniu wysoko pokonał Wielką Brytanią (90:59), a bardzo dobrze zaprezentowały się tam Maryia Papova (24 punkty, 8 zbiórek) oraz Anastasiya Verameyenka (17 punktów, 11 zbiórek).

Tabela grupy F:

1. Wielka Brytania 2/1

2. Białoruś 1/0

3. Polska 0/2

Terminarz grupy "polskiej":

- 03/02, godz. 13:00 Białoruś - Polska

- 04/02, godz. 12:30 Białoruś - Wielka Brytania

- 06/02, godz. 12:30 Polska – Białoruś

- Białoruś to jedna z najlepszych drużyn w Europie, z wieloma doświadczonymi zawodniczkami w składzie (Veremeyenka, Papova, Hasper). Zdajemy sobie sprawę z tego, że czają nas trudne mecze, ale nie zamierzamy się poddać i będziemy walczyć w każdym spotkaniu. Chciałbym, żeby nasze mecze w Rydze opierały się na agresywnej obronie i zdecydowanie szybszej grze w ataku niż było to dotychczas. Statyczna gra 5 na 5 przez 40 minut z Białorusią, zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Mamy 50% szans w każdym meczu, więc wszystko przed nami – ocenia Maroš Kováčik.

Skład reprezentacji Polski:

- Weronika Gajda (CCC Polkowice)

- Zuzanna Sklepowicz (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

- Julia Niemojewska (GTK Gdynia)

- Marissa Kastanek (VBW Arka Gdynia)

- Agnieszka Skobel (Kangoeroes Basket Mechelen/Belgia)

- Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia)

- Julia Adamowicz (Enea AZS Poznań)

- Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław)

- Amalia Rembiszewska (VBW Arka Gdynia)

- Liliana Banaszak (Enea AZS Poznań)

- Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia)

- Weronika Telenga (CCC Polkowice)

- Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.)

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Marcin Błoński/lekarz

- Jakub Skowron/oficer prasowy

Bardzo dobrze kadrę Białorusi zna także wielokrotna reprezentantka Polski i obecnie Generalny Menager zespołu narodowego Ewelina Kobryn. - Białoruś to bardzo dobra marka znana wszystkim sympatykom żeńskiego basketu, w której prym wiodą takie m.in. koszykarki jak wspomniane już przez głównego trenera Veremeyenka czy też Papova. Jest to drużyna grająca bardzo poukładaną, wyrafinowaną koszykówkę, gdzie widać dużo doświadczenia wśród zawodniczek grających na euroligowych czy europejskich parkietach w najlepszych klubach. Chcąc nawiązać grę z takim zespołem trzeba wyjść na 100% skoncentrowanym, zdeterminowanym i wierzącym w zwycięstwo. Myślę, że w tych meczach mamy nadal o co walczyć, gdyż każde wygrane spotkanie daje nam lepsze rozstawienie przed kolejnymi kwalifikacjami. Dziewczyny wychodząc na parkiet przeciwko Białorusi muszą zdać sobie sprawę, że nadal jest o co walczyć. Każde zwycięstwo odmładzanej drużyny narodowej buduje, a także będzie budować pewność na kolejne spotkania.