KS

GTK Gdynia wygrywa Młodzieżowy Puchar Polski!

GTK Gdynia podobnie, jak w zeszłym roku wygrały Młodzieżowy Puchar Polski pokonując Enea AZS Poznań. Magdalena Szymkiewicz rzuciła 25 punktów oraz dodała do tego 12 zbiórek. Bardzo dobrze wypadła także Kamila Borkowska, która również "ustrzeliła" double-double.

Po 4 minutach gry zespół z Poznania prowadził z GTK (12:4), jednak kolejne skuteczne akcje gospodyń z każdą kolejną minuta niwelowały straty. Pod koniec pierwszej kwarty, trafienie Anny Makurat dało minimalne prowadzenie GTK (18:17). W kolejnej kwarcie napędzająca gdyński atak Kamila Borkowska, dała już 8 – punktowe prowadzenie (25:17). To jednak nie wytrąciło z rytmu przyjezdnych, które starały się doprowadzić do remisu. Tego nie udało się dokonać, lecz celny rzut za trzy Maliny Piaseckiej pod koniec pierwszej połowy zniwelował straty do trzech „oczek”.

Po zmianie stron od samego początku zaznaczała się przewaga zespołu z Gdyni, który wypracował bezpieczną przewagę i pewnie pokonała swoje rywalki. 25 punktów oraz 12 zbiórek uzbierała Magdalena Szymkiewicz, a 16 „oczek” i 16 zbiórek zapisała na swoim koncie Kamila Borkowska.

Enea AZS Poznań - GTK Gdynia 51:69 (17:18, 17:19, 10:20, 7:12)

Poznań: Rogozińska 12, Jarecka 12, Piasecka 11, Jędrzejczak 11, Kołodziejczak 2, Piechowiak 2, Tomaszewska 1,

Gdynia:Szymkiewicz 25, Borkowska 16, Gilmajster 13, Makurat 12, Kelenik 2, Zaremba 1,