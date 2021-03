AW

Szkoła Trenerów PZKosz 2021-2022

Czwarta edycja Szkoły Trenerów PZKosz, będzie miała całkowicie inny charakter niż poprzednie. Program będzie zbliżony do europejskiej szkoły FIBA Europe Coaching Certificate (FECC). Planujemy położyć większy naciska na zajęcia warsztatowe, a tym samym praktykę. Ponadto terminy szkoleń będą bardziej dostępne dla wszystkich trenerów. Chcemy, uczyć umiejętności, które w przyszłości przydadzą się wszystkim trenerom - tym doświadczonym oraz tym dopiero zaczynającym przygodę na trenerskiej ławce.

Kto może uczestniczyć?

Do nowej edycji Szkoły Trenerów PZKosz może zgłosić się każdy, kto chce poszerzyć swój warsztat trenerski. Mogą to być trenerzy z doświadczeniem, jak i również początkujący trenerzy. Wydział Szkolenia PZKosz po wstępnej selekcji powiadomi, którzy z kandydatów dostaną się do Szkoły Trenów. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie licencji B lub C PZKosz, bądź doświadczenie zawodnicze na poziomie ekstraklasy lub 1. ligi.

Program szkolenia

W nowym programie chcemy więcej czasu poświęcić na warsztaty, które przełożą się na zdobycie wiedzy praktycznej, ale przede wszystkim zdobycie takich umiejętności jak: umiejętność planowania sezonu, mikrocykli, treningów zespołowych i indywidualnych. Uczestniczy Szkoły nabędą również umiejętność przygotowania zespołu do sezonu, jak i do meczu – tworząc materiały scoutingowe oraz prezentując je. Ponadto w programie znajdują się warsztaty z psychologii, które pozwolą zdobyć umiejętności budowania drużyny, tworzenia team spirit, rozmowy z zawodnikiem, zarządzanie sztabem trenerskim oraz sobą w stresie.

Terminy

Cały projekt składa się z 5 zjazdów, których terminy prezentują się następująco: 4 dni podczas turnieju finałowego młodzieżowych Mistrzostw Polski 2021, 7 dni w lipcu 2021, 4 dni podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich 2021 w Katowicach, 4 dni podczas turnieju finałowego młodzieżowych Mistrzostw Polski 2022, 7 dni w lipcu 2022.

Profity

Każdy absolwent Szkoły Trenerów otrzyma licencje typu A lub B w zależności od oceny zdanego egzaminu oraz testów. Ponadto najlepsi uczestnicy będą mieli okazję odbyć częściowo finansowane staże przy młodzieżowych kadrach Polski. Najlepsi absolwenci zostaną rekomendowani do Wydziału Szkolenia PZKosz, aby reprezentowali Polskę w szkole FECC oraz mogli odbyć zagraniczne staże. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały wideo z zajęć, darmowy wstęp na mecze EBL i EBLK podczas trwania projektu, a także gadżety PZKosz i co najważniejsze – zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas prowadzenia swoich drużyn, a także praktyczne umiejętności podczas warsztatów z feedback’iem od prowadzących szkolenie.

Koszty

Koszt uczestnictwa w projekcie Szkoła Trenerów PZKosz 2021-2022 wynosi 6500 PLN i obejmuje noclegi oraz wyżywienie podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne oraz praktyczne oraz wspomniane wyżej profity.

Zgłoszenia

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem proszę wysyłać na adres: d.mazur@pzkosz.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się pod powyższy adres lub telefonicznie –

660-414-700 Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2021 roku.