Adam Wall

Wyróżnienia za sezon 2020/2021 w grupie C 2LM

Niepokonany w sezonie zasadniczym AZS AGH Kraków oraz BS Polonia Bytom zdominowały rozgrywki w grupie C drugiej ligi. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość nagród trafiła właśnie do tych klubów. MVP sezonu zasadniczego został wybrany Bartosz Wróbel. Wśród trenerów triumfował Wojciech Bychawski.

Wyboru MVP (najbardziej wartościowego zawodnika), najlepszego trenera oraz pierwszej piątki dokonali szkoleniowcy wszystkich klubów grupy C drugiej ligi mężczyzn, którzy na co dzień obserwowali rozgrywki.

MVP sezonu 2020/2021

Bartosz Wróbel (AZS AGH Kraków)

Po latach gry ze zmiennym szczęściem na parkietach Suzuki 1 Ligi Bartosz Wróbel powrócił do AZS AGH i został liderem zespołu w ataku. Z 23 rozegranych spotkań tylko w jednym rzucił mniej niż 13 punktów. Średnio na mecz zdobywał 24,1 punktu, dzięki czemu był najlepszym punktującym drugiej ligi. W koszu średnio lądował co drugi rzut z gry. Tylko dwóch spotkań Bartosz Wróbel nie ukończył z przynajmniej jedną celną trójką. Wątpliwości w wyborze MVP nie mieli też trenerzy klubów grupy C, oddając na koszykarza łącznie 9 głosów.

Triumfowali w ostatnich latach:

2019/2020 Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2018/2019 Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2017/2018 Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2016/2017 Wojciech Pisarczyk (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom)

Najlepszy trener sezonu 2020/2021

Wojciech Bychawski (AZS AGH Kraków)

W rundzie zasadniczej nie było mocnych na AZS AGH Kraków. Trenerowi Wojciechowi Bychawskiemu udało się zbudować zespół kompletny oraz w rundzie zasadniczej umiejętnie rotować składem. Akademicy jako jedyny zespół drugiej ligi nie przegrali żadnego meczu, notując serię 24 zwycięstw z rzędu. Krakowianie średnio rzucali o 34,5 punktu więcej niż rywale. Szkoleniowiec AZS AGH otrzymał 9 z 13 głosów.

Triumfowali w ostatnich latach:

2019/2020 Piotr Piecuch (TS Wisła Platinium Kraków)

2018/2019 Mirosław Stawowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2017/2018 Wojciech Bychawski (AZS AGH Kraków)

2016/2017 Rafał Knap (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Wojciech Bychawski (AGH Kraków)

Pierwsza piątka sezonu

Wojciech Zub (Daas BH Bielsko-Biała), Bartosz Wróbel (AZS AGH Kraków), Wojciech Leszczyński (BS Polonia Bytom), Paweł Zmarlak (AZS AGH Kraków), Marcin Salamonik (BS Polonia Bytom)

Triumfowali w ostatnich latach:

2019/2020 Sebastian Bożenko (AZS AGH Oknoplast Kraków), Artur Włodarczyk (TS Wisła Platinium Kraków), Konrad Mamcarczyk (AZS AGH Oknoplast Kraków), Rafał Zgłobicki (TS Wisła Platinium Kraków), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

2018/2019 Kamil Wójciak (Zagłębie Sosnowiec), Łukasz Szczypka (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Jakub Czyż (Zagłębie Sosnowiec)

2017/2018 Miguel Zamora (AZS AGH Kraków), Bartosz Czerwonka (AZS AGH Kraków), Paweł Jurczyński (Zagłębie Sosnowiec), Mariusz Piotrkowski (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice), Robert Kozaczka (Daas Basket Hills Bielsko-Biała)

2016/2017 Wojciech Leszczyński (Weegree AZS Politechnika Opolska), Jakub Załucki (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Wojciech Pisarczyk (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Michał Hlebowicki (R8 Basket AZS Politechnika Kraków)

2015/2016 Tomasz Zych (AGH Kraków), Dawid Grochowski (MCKiS Jaworzno), Emil Podkowiński (KK Polonia Bytom), Tomasz Bryzek (MCKiS Jaworzno), Maciej Maj (AGH Kraków)