Mieczysław Łopatka w Hall o Fame FIBA

Wielkie wyróżnienie dla byłego reprezentanta Polski, uczestnika igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy Europy Mieczysława Łopatki. Najlepszy strzelec mistrzostw świata 1967 znalazł się w Hall of Fame FIBA. Mieczysław Łopatka jest pierwszym polskim koszykarzem, który dostąpił tego zaszczytu. Wcześniej w Hall of Fame znalazła się Małgorzata Dydek oraz wieloletni Prezes PZKosz Marian Kozłowski.

Międzynarodowa Federacja Koszykówki systematycznie wyróżnia koszykarki, koszykarzy, sędziów bądź działaczy, którzy wnieśli duży wkład w rozwój koszykówki. Mieczysław Łopatka już od jakiegoś czasu wymieniany był w gronie kandydatów, ale oficjalnie tego zaszczytu dostąpi w 2021 roku. Z uwagi na pandemię koronawirusa FIBA wyróżnienia za 2020 rok przyznała dopiero teraz. Specjalna ceremonia dołączenia do Hall of Fame odbędzie się 18 czerwca. Razem z Mieczysławem Łopatką w Hall of Fame 2020 znaleźli się: Isabelle Fijalkowski (Francja), Steve Nash (Kanada), Agnes Nemeth (Węgry), Park Shin-ja (Korea Południowa), Modestas Paulauskas (Litwa), Kenichi Sako (Japonia), Alexander Volkov (Ukraina) i Jure Zdovc (Słowenia). Wśród trenerów zostali wyróżnieni: Ruben Magnano (Argentyna), Svetislav Pesić (Serbia) oraz Tara VanDerveer (Stany

Zjednoczone)

Urodził się w Drachowie w 1939 roku. Swoje pierwsze kroki na koszykarskich parkietach stawiał w Kolejarzu Gniezno. W 1958 roku mierzący 196 cm Mieczysław Łopatka przeniósł się do Lecha Poznań. W latach 1962 – 1972 był zawodnikiem Śląska Wrocław. Pod koniec lat sześćdziesiątych zabiegał o wyjazd z Polski, ale dopiero w 1972 udało mu się przenieść do francuskiego Montbrison, gdzie grał trzy lata. Karierę zakończył w Chalon sur Saone, w obu klubach łącząc grę z pracą trenera.

W 1976 roku powrócił do Polski, aby rozpocząć pracę w Śląsku Wrocław. Jako trener prowadził jeszcze belgijski Standard Liege. Pracę w roli trenera zakończył w 1994 roku w Śląsku Wrocław.

Mieczysław Łopatka w latach 1960 – 1972 w reprezentacji Polski wystąpił w 236 meczach, zdobywając 3522 punkty. Jest jedynym polskim koszykarzem, który czterokrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich: Rzym (1960), Tokio (1964), Meksyk (1968) i Monachium (1972). Jest trzykrotnym medalistą mistrzostw Europy: srebro Wrocław 1963 rok oraz brąz Moskwa

1965 i Helsinki 1967. W 1967 roku wspólnie z Biało-Czerwonymi wywalczył w Urugwaju najwyższe w historii startów Polaków 5. miejsce w mistrzostwach świata. Sam z dorobkiem 19,7 puntu na mecz został królem strzelców turnieju.

Jako zawodnik czterokrotnie sięgnął po tytuł najlepszego strzelca ligi, był też dwukrotnie wybierany najlepszym zawodnikiem sezonu. Mistrz Polski z 1965 i 1970 roku. Czterokrotny srebrny i pięciokrotnie brązowy medalista mistrzostw Polski. Zdobywca Pucharu Polski w 1972 roku.

W roli trenera ośmiokrotnie wywalczył mistrzostw Polski ze Śląskiem Wrocław. W swoim dorobku ma również srebrny medal oraz trzy brązowe.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego ruchu olimpijskiego.

Wyróżniony brązowym Medalem Za wybitne Osiągnięcia Sportowe. Jest honorowym obywatelem Środy Śląskiej oraz Gniezna.

Panie Mieczysławie serdecznie gratulujemy wyróżnienia!