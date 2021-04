AW

VBW Arka Gdynia mistrzem Polski!

Lepiej w decydujący mecz o mistrzostwie Polski weszły gospodynie, które po czterech minutach prowadziły już (13:3). Czas wzięty przez trenera Karola Kowalewskiego skutecznie podziałał na cały zespół, który po celnych rzutach zza linii 6,75 Klaudii Gertchen oraz Kamile Nacickaite zniwelowały straty 3 „oczek” – (19:22). W drugiej kwarcie kolejne skuteczne akcje CCC przynosiły efekt (25:27), jednak nie udało się doprowadzić do remisu. Od tego momentu VBW Arka włączyła „piąty bieg” i kolejnymi akcjami wypracowała 13 – punktowe prowadzenie (45:32). Po zmianie stron znakomicie grała Barbora Balintova, której kolejne akcje powiększały przewagę. Taki stan rzeczy w 30 minucie dał wynik (80:50), co ostatecznie dało wysokie zwycięstwo gospodyń.

Prym w Arce wiodła Alice Kunek, która zakończyła mecz z double-double w postaci 27 punktów i 10 zbiórek. Dobry mecz zagrała także Barbora Balintova – 24 punkty, 11 asyst. Drużyna z Pomorza w całym meczu trafiła łącznie 14 razy za trzy punkty, przy 9 takich rzutach rywalek.

W CCC najskuteczniejsza była Klaudia Gertchen, która uzbierała 14 punktów.

VBW Arka Gdynia - CCC Polkowice 97:69 (24:19, 21:13, 35:18, 17:19)

stan rywalizacji: 3:2

Gdynia: Kunek 27 (10zb), Balintova 24, Kastanek 12, Greinacher 12, Spanou 11, Miskiniene 11

Polkowice: Gertchen 14, Ellenberg-Wiley 13, Stanković 10, Hampton 10, Nacickaite 9, Gajda 6, Grabska 4, Telenga 3

- Najbardziej cieszy fakt, że rywalizacja o mistrzostwo Polski rozstrzygnęła się w piątym spotkaniu. Mam nadzieję, że dla wszystkich kibiców była to ogromna koszykarska uczta. Bardzo dobry sezon za nami, zwłaszcza w tych ciężkich dla nas czasach z korona wirusem w tle. Sezon Energa Basket Ligi Kobiet zakończył się sukcesem, gdyż wyłoniliśmy mistrza Polski na parkiecie. Z tego trzeba się cieszyć, gdyż w zeszłym sezonie nie udało się tego dokonać. Mam nadzieję, że ten następny sezon będzie równie ciekawy i pozwoli aby na trybunach byli fantastyczni kibice polskiej koszykówki. To najważniejszy element dla sportu, grać przy pełnych trybunach. Tego wszystkim nam w tym sezonie brakowało i mam nadzieję, że będzie można wrócić do tego sprzed pandemii – powiedział Prezes Polskiego Związku Koszykówki Pan Radosław Piesiewicz.





- Przed sezonem nie byliśmy stawiani w roli faworyta, jednak tym wynikiem dziewczyny udowodniły że ciężką praca można zapracować na bardzo dobry wynik. Myślę, że drużyna z Gdyni rozegrała świetny mecz i trzeba przyznać, że byli lepsi w tym spotkaniu. Trochę nie udźwignęliśmy tego meczu i to był największy problem. Sam początek ponownie był słaby, jednak mecze z Arką w tym sezonie tak się właśnie rozpoczynały. Gratulacje dla zespołu z Gdyni, gdyż zagrali kapitalny mecz – powiedział Karol Kowalewski, trener CCC Polkowice.