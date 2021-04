AW

Kadra Polski startuje w FIBA Esports

FIBA Esports Open III zostanie rozegrany od 16 kwietnia do 9 maja. W sumie w rozgrywkach bierze udział 60 krajów. W pierwszej edycji było to 17, w drugiej 38 drużyn narodowych.

Mecze grupowe Polaków rozegrane zostaną w piątek 23 kwietnia. Serie play-off (sobota i niedziela) będą toczyły się do dwóch zwycięstw.

Polska zagra w grupie z Łotwą, Estonią i Irlandią. W drużynie znajduje się siedmiu zawodników. W sumie w Europe Conference jest aż 28 zespołów.

FIBA organizuje już trzeci turniej FIBA Esports Open III. Tym razem odbywa się ona dwóch platformach - Sony Playstation 4 i Sony Playstation 5. Nasz kadra startuje w dywizji current gen, czyli PS4.

- Uważamy, że warto stworzyć koszykarską kadrę Polski w esporcie. Zainteresowanie tymi rozgrywkami jest olbrzymie. Swoje ligi, szeroko promowane mają kluby piłkarskie, FIFA, MotoGP, F1, rozgrywki organizuje liga NBA i także FIBA. Uznaliśmy, że czas wziąć udział i rozwijać projekt. Dla nas to doskonała forma promocji i budowania platform komunikacji z młodszym pokoleniem - mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

To kolejny krok w rozwoju i popularyzacji koszykówki w Polsce.

- Musimy myśleć wielowymiarowo. Rozgrywki ligowe, kadra, ale także koszykówka wirtualna, w którą od lat grają przecież całe rzesze fanów. W NBA 2K mieliśmy już nawet drużyny z Polskiej Ligi Koszykówki. Najpierw Stelmet Zielona Góra, kiedy grał w Eurolidze, a następnie PGE Turów Zgorzelec i były to duże wydarzenia - dodaje prezes PZKosz.

Wszystkie mecze będą transmitowane na kanałach w mediach społecznościowych FIBA - na Facebooku, Twitchu i YouTube. Faza grupowa komentowana będzie przez partnera FIBA - Spalk, a play-off nadawany będzie z wirtualnego studia FIBA na Łotwie.

Pierwszą edycję FIBA Esports Open na początku 2020 roku wygrywały (każdy w swojej konferencji) zespoły Australii, Argentyny, Włoch, Filipin i Arabii Saudyjskiej. Drugą dominowały ponownie Argentyna, Australia, Arabia Saudyjska, ale także Wybrzeże Kości Słoniowej, Turcja i USA.

Terminarz spotkań kadry Polski:



23.04.2021



19:00 – Łotwa vs Polska

19:40 – Polska vs Irlandia

20:20 – Polska vs Estonia