MEKA SPORT z linią dla reprezentacji Polski koszykarzy

Każdy z koszykarzy otrzyma skórzane sneakersy ze swoim numerem i nazwiskiem bądź pseudonimem, wykonane specjalną techniką laserową. Do tego na butach znajdą się logotypy Polskiej Koszykówki oraz hasło #DawajPolska.

- Reprezentanci mieli okazję zapoznać się z butami podczas „bańki” w Gliwicach. Od razu przypadły im do gustu. Mają nie tylko niesamowity design, ale przede wszystkim koszykarskiego pazura, a do tego są niezwykle wygodne, co jest elementem rozpo-znawczym wszystkich butów marki MEKA - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Buty w całości tworzone są z wysokiej jakości specjalnie wyselekcjonowanej skóry cielęcej, a podeszwa wykonana jest z wysokogatunkowej gumy. W dobie powszech-nie używanych materiałów syntetycznych niezależnie od marki, jest to jedyny produ-cent stosujący wysokiej jakości skóry cielęce nie tylko na zewnątrz. To sprawia, że buty z linii MEKA SPORT idealnie dopasowują się do stopy nawet w nietypowym roz-miarze, a do tego nie posiadają żadnych sztucznych elementów, przez co zwiększa się komfort noszenia.

- Chciałem stworzyć buty, które będą połączeniem sportowego stylu, ale pokazać, że również takie buty mogą być wygodne i trwałe - powiedział Kazimierz MEKA, właści-ciel Słupskiej Fabryki Obuwia NORD. - Ponieważ obuwie w całości tworzymy w naszej fabryce, jesteśmy w stanie wykonać buty na każdą stopę, także w dużym koszykarskim rozmiarze.

- Personalizowane buty Meka mieliśmy okazję przetestować już podczas tegorocznej banki w Gliwi-cach. Jestem zachwycony ich designem i wygodą noszenia. Znalezienie obuwia wygodnego, modnego i wykonanego z wysokogatunkowych produktów nie jest łatwe, kiedy jest się koszykarzem – naszych rozmiarów próżno szukać w standardowych rozmiarówkach. Buty Meka łączą te wszystkie pożądane elementy oraz znakomiecie oddają koszykarskiego ducha - powiedział Aaron Cel.

Marka MEKA ubierze w buty także cały sztab trenerski reprezentacji Polski koszykarzy.

Kultowe sneakersy z limitowanej koszykarskiej linii będzie można kupić na stronie www.meka-shoes.pl, zarówno z nazwiskiem swojego ulubionego koszykarza, jak i z własnym oraz stworzyć swój własny wzór.

MEKA to najbardziej ekskluzywna linia producenta obuwia Słupskiej Fabryki Obuwia NORD. Buty sygnowane są nazwiskiem właściciela - Kazimierza MEKA. Jest to przykład polskiego przedsiębiorstwa, które od 30 lat zachwyca jakością i designem. Produkcja linii MEKA odbywa się przy wykorzystaniu najlepszej, klasycznej metody tworzenia obuwia, zwanej Goodyear Welted. To jedyny taki system tworzenia obuwia, dzięki któremu to but dopasowuje się do stopy, a nie stopa do buta. Do produkcji każdej pary wykorzystywane są najwyższej jakości skóry, własnoręcznie selekcjonowane przez właściciela firmy. Produkcja butów MEKA opiera się również o wysokie standardy dotyczące ochrony środowiska - skóry garbowane są tradycyj-ną metodą z użyciem surowców roślinnych. Zastosowanie najwyższej jakości naturalnych ma-teriałów, poza skórami, także zmielonego korka, doskonale amortyzującego i izolującego stopę, sprawia, że obuwie marki MEKA wyróżnia się niezwykłym komfortem użytkowania. Dużym atutem w linii MEKA jest jedna z najgrubszych, aż 5 mm, podpodeszwa na świecie. Dzięki takiej grubości, blisko dwukrotnie większej od stosowanego standardu but staje się bardziej wygodny, miękki i lekki. Eliminuje to również stosowanie wklejanych wewnątrz wkładek.

Więcej o Świecie MEKA na www.meka-shoes.pl