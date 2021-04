AW

PZKosz rozpoczyna współpracę z Bronisławem Wawrzyńczukiem

- Kluczem do tworzenia silnej kadry narodowej jest budowanie mocnego zaplecza wśród młodych zawodników, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy z doświadczonym skautem, Bronisławem Wawrzyńczukiem. Jego zadaniem będzie wyszukiwanie młodych, polskich talentów koszykarskich, grających poza granicami kraju. Mamy nadzieję, że wielu z nich będzie w przyszłości występować z orzełkiem na piersi - powiedział Prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz.

- Celem naszej współpracy jest wyszukiwanie zawodników z polskimi korzeniami na całym świecie. Polacy są narodowością bardzo rozproszoną po świecie. Do tej pory byliśmy w stanie dotrzeć do zawodników w Argentynie, Irlandii czy Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że nasze działania to krok w kierunku wzbogacenia kadry Polski - powiedział Bronisław Wawrzyńczuk.

- Do tej pory realizowaliśmy takie zadania, ale głównie poprzez działania trenerów wydziału szkolenia. Jestem przekonany, że dzięki tej współpracy będziemy w stanie efektywnie monitorować graczy, którzy są szkoleni w klubach zagranicznych - ocenił Kazimierz Mikołajec, Dyrektor Sportowy PZKosz.