Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #14: Skład na turniej kwalifikacyjny w Graz

Zgodnie z regulacjami wyznaczonymi przez FIBA 3x3 do 25 kwietnia Polska musiała zgłosić nazwiska czterech zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Impreza odbędzie się w dniach 26-30 maja w austriackim Graz.

Oficjalna strona FIBA 3x3 OLYMPIC QUALIFIER GRAZ

Zgodnie z zapisami regulaminów FIBA 3x3 miesiąc przed imprezą federacja, biorąca udział w wydarzeniu, musi wskazać 4 zawodników, reprezentujących kraj w rozgrywkach. Wskazana czwórka na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021 w Graz nie jest jednak „ostatecznym” składem, który może zagrać w Austrii. FIBA 3x3 daje możliwość zgłoszenia jeszcze dwóch zawodników rezerwowych, dzięki czemu w rotacji pozostaje sześciu graczy.

Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn podczas zgrupowaniu w Hiszpanii (23.04-05.05.2021 r.) ogłosił w niedzielę decyzję dotyczącą pierwszej „czwórki” na turniej w Austrii.

Ogłoszenie składu, który wybiegnie 26 maja 2021 r. na pierwsze turniejowe spotkanie, to trzy etapy. W ogłoszonym w niedzielę składzie Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn (pierwszy etap) musiało znaleźć się:

a) dwóch (2) zawodników z TOP 10 rankingu w Polsce,

b) dwóch (2) zawodników, spełniających kryteria FIBA 3x3 (m.in. posiadanie konta na platformie FIBA 3x3, narodowość polska, ważny paszport).

Zawodnicy z TOP 10 rankingu w Polsce spełniają wszystkie ww. kryteria.

Do 18 maja trener Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn ogłosi oficjalnie dwóch zawodników rezerwowych (drugi etap), z zastrzeżeniem, że wybrana dwójka będzie również z TOP 10 rankingu zawodników 3x3 w Polsce.

Skład Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w austriackim Grazu (26-30.05.2021 r.):

- Szymon Rduch (3x3 Jeddah)

- Paweł Pawłowski (Decka Pelplin)

- Kacper Młynarski (PGE Spójnia Stargard)

- Karol Gruszecki (Trefl Sopot)

Szymon Rduch (1. miejsce) i Paweł Pawłowski (4. miejsce) to zawodnicy z TOP 10 rankingu FIBA 3x3 w Polsce. Kacper Młynarski i Karol Gruszecki, zgodnie z zapisami regulaminów FIBA 3x3, uzupełniają skład. Zawodnikami rezerwowymi na chwilę obecną są Michael Hicks (TS Wisła Chemart Kraków) oraz Przemysław Zamojski (Anwil Włocławek).

- Regulacje FIBA 3x3 odnośnie zgłaszania zawodników ograniczają podjęcie decyzji o ostatecznym składzie na koniec przygotowań. Dodatkowo reguła o zawodnikach z Top 10 rankingu federacji nie do końca jest sprawiedliwa. W czasach pandemii, gdy turnieje wysokiej rangi w 2020 roku mogliśmy zliczyć na palcach jednej ręki, powinno się zmienić zasady. Do ścisłej szóstki zawodników, którą dziś należało zgłosić miałem do wyboru siedmiu. Trzech zmaga się z urazami. Dodatkowo kilku reprezentantów wciąż nie zakończyło sezonu halowego – wyjaśnia trener Piotr Renkiel.

- Minęło 408 dni od wygranego turnieju w Petersburgu. W roku 2020 wraz ze sztabem sprawdzaliśmy wielu zawodników. Kacper Młynarski i Karol Gruszecki pojawili się w kadrze najpóźniej. Obaj pasują do naszego systemu gry, a ich umiejętności koszykarskie są na bardzo wysokim poziomie. Gruszecki, który wywalczył w 2019 roku 8. miejsce na świecie w Chinach, miał już epizody w 3x3, nie miałem więc żadnych wątpliwości co do jego wyboru. Młynarski ma bardzo duży potencjał, aby stać się gwiazdą tej dyscypliny. Rduch i Pawłowski trenowali zawodowo 3x3 i są jednymi z najbardziej doświadczonych polskich zawodników. Michael Hicks to najlepszy strzelec turnieju, w którym wywalczyliśmy 3. miejsce na świecie i awans do kwalifikacji w Graz. Przemysław Zamojski to 10-krotny Mistrz Polski, brązowy medalista z Amsterdamu, gdzie pokazał, że jest stworzony do 3x3 – dodaje trener Renkiel.

Nasuwa się pytanie dlaczego Hicksa i Zamojskiego nie ma w czwórce? - Nad tym niech się głowią nasi przeciwnicy - dodaje trener kadry.

W jakiej formie są kadrowicze 3x3? - Zawodnicy są głodni gry i ciężko pracują. Nikogo nie trzeba specjalnie motywować, rywalizacja na treningach sama ich nakręca. 24/7 monitorujemy reprezentantów, aby optymalizować proces przygotowań - Piotr Renkiel, trener główny KN 3x3 Mężczyzn.

Co na miesiąc przed turniejem w Grazu wiadomo o przeciwnikach? - Media społecznościowe pozwalają na podglądanie przeciwników. W Nowym Sadzie odbył się turniej towarzyski, gdzie wystąpili grupowi rywale Turcja oraz Czechy. Większość reprezentacji już wyselekcjonowało 8 zawodników, z których wybiorą 4. Jesteśmy przygotowani na każdy możliwy zestaw personalny. Dodatkowo Mongolia rozegra turniej 21-22 maja w Lipiku, więc będziemy mieli świeży scouting potencjalnie najmocniejszego rywala grupowego. Większość federacji już podała swoje czwórki, co w większości tylko potwierdziło nasze przypuszczenia. Mimo wszystko skupiamy się bardziej na sobie i uzyskaniu szczytowej formy na kwalifikacje – wyjaśnia trener Biało-Czerwonych.

Jak będzie wyglądał ostatni miesiąc przygotowań Naszej kadry przed najważniejszym turniejem w historii polskiego 3x3? - Po powrocie z Hiszpanii udajemy się do Nowego Sadu, celem rozegrania gier kontrolnych z najlepszymi zespołami w rankingu drużynowym FIBA 3x3. Serbowie mają pewne miejsce w Tokio, więc są idealnym partnerem do sparowania. Następnie zamykamy się na 10 dni w Mrągowie skąd wyruszymy w podróż po awans do Graz - podsumowuje przygotowania Piotr Renkiel.

Czwórkę zawodników, którzy będą reprezentować Polskę w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021 poznamy 25 maja po odprawie technicznej wszystkich reprezentacji przed turniejem (trzeci, ostatni etap ogłoszenia składu). Na tym spotkaniu trener Piotr Renkiel przekaże organizatorom finalny skład.

Gdyby Polakom nie udało się awansować na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 z turnieju w Austrii kadra zagra w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w węgierskim Debreczynie, w dniach 4-6.06.2021 (termin na podanie składu mija 31 maja) - Na razie nie interesuje nas drugi turniej. Chcemy zakończyć sprawę awansu do Tokio w Austrii – ucina wszelkie spekulacje Piotr Renkiel.