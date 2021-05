J. Skowron

Intensywne tygodnie przed kadrą kobiet

Po kilku dniach spędzonych na zgrupowaniu pod Tatrami, zespół uda się na mecze kontrolne na Słowację do Pieszczan. Kolejnym etapem będzie konsultacja szkoleniowa w Warszawie, a następnie seria meczów kontrolnych w Ljubljanie oraz w Zagrzebiu. To jednak nie koniec, gdyż po powrocie drużyna spotka się ponownie na zgrupowaniu w Wałbrzychu i tam podejmie Portugalię.

- Przede wszystkim musimy powiedzieć, że będzie to pierwsza okazja, aby rozegrać mecze towarzyskie. Do tej pory udało się zagrać tylko spotkania w ramach kwalifikacji do EuroBasketu i przeprowadzić zgrupowania. Spotkania towarzyskie są bardzo potrzebne, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy na drodze do odbudowy kadry Polski. Jestem bardzo szczęśliwy, że po kwalifikacjach będziemy mieli możliwość sprawdzenia się również w okresie letnim. Bardzo dziękuję Federacji, że po kwalifikacjach ze mną w roli głównego szkoleniowca możemy małymi krokami odbudowywać drużynę narodową. Ten proces jest jednak długi i trzeba poświecić na to trochę czasu, gdyż mamy młode zawodniczki potrzebujące ogrania. Nie jest to jednak na tej zasadzie, że nie będzie w zespole tych doświadczonych. Będą również z nami i będą solidnym wsparciem dla młodszej generacji zawodniczek – mówi trener Maroš Kováčik.

Jeśli popatrzymy na cały skład jest w nich dużo nowych twarzy, które mają szansę pokazać się z dobrej strony i wywalczyć miejsce w zespole na kolejne kwalifikacje. - Siedem zawodniczek to dziewczyny poniżej 23 roku życia i myślę, że one dostaną szansę, aby pokazać swoją jakość indywidualne, jak i zespołowo. Tutaj przyznaję, że patrzę w przyszłość. Mam nadzieję, że jako kadra zrobimy duży krok w przód. Wierzę, że te młode zawodniczki zasługują na powołanie i na szansę pokazania się z jak najlepszej strony. Jednak muszą to udowodnić na boisku. Mam nadzieję, że na koniec tego zgrupowania będziemy mieli nowe zawodniczki, które nas pozytywnie zaskoczą i będą podstawowymi koszykarkami w następnych kwalifikacjach – dodaje.

W 30 – osobowym szerokim składzie są także m.in. Weronika Gajda (CCC Polkowice), Angelika Stankiewicz (FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz), Julia Adamowicz (ENEA AZS Poznań), Agnieszka Kaczmarczyk (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski) czy też Agata Dobrowolska (1KS Ślęza Wrocław).

Spośród wymienionych poniżej zawodniczek sztab szkoleniowy w dniu 11.05.2011 wybierze ostateczną 18, która uda się na zgrupowanie w Zakopanem.

Szeroki skład reprezentacji Polski:

- Weronika Gajda, CCC Polkowice

- Julia Niemojewska, GTK Gdynia

- Zuzanna Sklepowicz, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Anna Makurat, UConn Huskies (NCAA)

- Angelika Stankiewicz, FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz

- Kamila Podgórna, VBW Arka Gdynia

- Sylwia Bujniak, DGT AZS Politechnika Gdańska

- Roksana Schmidt, Liege Panthers (Belgia)

- Agnieszka Skobel, Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia)

- Julia Adamowicz, ENEA AZS Poznań

- Klaudia Gertchen, CCC Polkowice

- Marta Marcinkowska, GTK Gdynia

- Anna Jakubiuk, 1KS Ślęza Wrocław

- Agata Dobrowolska, 1KS Ślęza Wrocław

- Agnieszka Kaczmarczyk, PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski

- Amalia Rembiszewska, VBW Arka Gdynia

- Liliana Banaszak, ENEA AZS Poznań

- Aleksandra Zięmborska, MUKS Poznań

- Daria Marciniak, ENEA AZS Poznań

- Klaudia Niedźwiedzka, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Karolina Poboży, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Aleksandra Parzeńska, ENEA AZS Poznań

- Weronika Telenga, CCC Polkowice

- Anna Wińkowska, GTK Gdynia

- Joanna Grymek, GTK Gdynia

- Magdalena Szymkiewicz, GTK Gdynia

- Julia Bazan, GTK Gdynia

- Aleksandra Kuczyńska, PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski

- Emilia Kośla, Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

- Kamila Borkowska, VBW Arka Gdynia

Sztab szkoleniowy:

- Maroš Kováčik/trener reprezentacji

- Martin Pospíšil/asystent trenera

- Karol Kowalewski /trener asystent

- Ewelina Kobryn/general manager

- Maciej Krupiński/kierownik drużyny

- Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

- Marcin Lubik/fizjoterapeuta

- Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

- Marcin Błoński/lekarz

- Jakub Skowron/oficer prasowy

Plan przygotowań:

19.05 - 25.05 zgrupowanie szkoleniowe (COS Zakopane)

26.05 - 28.05 gry kontrolne (Pieszczany, Słowacja)

01.06 - 05.06 konsultacja szkoleniowa (Warszawa)

06.06 - 09.06 gry kontrolne (Ljubljana, Słowenia)

10.06 - 12.06 gry kontrolne (Zagrzeb, Chorwacja)

13.06 - 16.06 konsultacja szkoleniowa (Wałbrzych)

17.06 - 18.06 gry kontrolne (Wałbrzych)