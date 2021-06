KS

Polska zagra z Chorwacją

Po transferze do Zagrzebia oraz dniu wolnym, biało-czerwone wzięły się do pracy. Intensywny dzień treningowy wypadł na duży plus, czym cała drużyna potwierdziła gotowość do walki z gospodyniami.

Chorwatki w ostatnich sześciu meczach towarzyskich odniosły komplet zwycięstw. Ostatnie trzy były kolejno z Bośnią i Hercegowiną (76:75), Słowacją (73:62) oraz Grecją (61:41).

- Dużo czasu na przygotowanie się do meczu z Chorwacją nie było, jednak liczę na pokazanie się z dobrej strony na parkiecie. Chciałbym abyśmy zagrali dobry mecz oraz przede wszystkim, aby był to mecz walki. Wiemy, że najważniejszą zawodniczką jest u nich Ivana Dojkić, która ostatni sezon grała w zespole z Pragi. Jest także Ana-Marija Begić, która kilka dni temu podpisała kontrakt w Arce Gdynia. Do tego są jeszcze dwie, trzy zawodniczki mające wysoki poziom. Dla tego co my budujemy i chcemy zbudować, ważniejszy jest styl naszej gry, niż to kim jest nasz przeciwnik – mówi Maros Kovacik.

Mecz z Chorwacją rozpocznie się o godz. 19:00. Po powrocie drużyna spotka się na zgrupowaniu w Warszawie, skąd po kilku dniach wyleci na ostatnie zaplanowane dwa mecze towarzyskie z Austrią. W zespole pojawią się Monika Naczk, Martyna Pyka, Sylwia Bujniak, Weronika Telenga oraz Agata Dobrowolska, których nie ma w Zagrzebiu.