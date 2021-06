Energa Cup: Polska lepsza od Meksyku

Reprezentacja Polski pokonała Meksyk 80:75 w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego Energa Cup, rozgrywanego w Arenie Gliwice. To oznacza, że zagra w niedzielnym finale o godz. 20:30.

Początek spotkania był w miarę wyrównany, ale dość szybko można było zaobserwować przewagę reprezentacji Polski. Dzięki kolejnym trafieniom Aarona Cela i Michała Michalaka było już 14:5. Orlando Mendez-Valdez starał się na to odpowiadać, ale rywale nie byli w stanie dotrzymać kroku Biało-Czerwonym. W ważnych momentach swoje akcje kończył Jakub Garbacz, a po 10 minutach Polacy prowadzili 27:19.

Dzięki akcjom Fabiana Jaimesa i Diego Willisa Meksyk znacznie zbliżył się do gospodarzy na początku drugiej kwarty. Szybko reagowali na to jednak Dominik Olejniczak oraz Michał Michalak i sytuacja była “opanowana”. Jak się okazało - tylko na chwilę. Do remisu doprowadził Jose David Estrada, a Willis dał swojemu zespołowi prowadzenie! Kadra trenera Mike’a Taylora miała problemy z grą w ataku, a po rzutach wolnych Jorge Camacho pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:37 dla rywali.

Od początku trzeciej kwarty Adam Waczyński i Aaron Cel robili wszystko, aby odrobić straty. Spotkanie było już ponownie zdecydowanie bardziej wyrównane. Do remisu doprowadził Damian Kulig, a przewagę po chwili dał Łukasz Kolenda. Teraz to Polacy grali zdecydowanie bardziej efektywnie w ataku! Ostatecznie dzięki rzutowi wolnemu rozgrywającego po 30 minutach było 61:58 dla Biało-Czerwonych.

W kolejnej części spotkania zespół trenera Mike’a Taylora uciekał nawet na osiem punktów po rzutach Jarosława Zyskowskiego i Jakuba Garbacza. Od tego momentu reprezentacja Polski kontrolowała już wydarzenia na parkiecie, chociaż w końcówce rywale potrafili zbliżyć się jeszcze na zaledwie dwa punkty. Kluczowe rzuty wolne trafiali jednak zarówno Waczyński, jak i Kulig oraz Garbacz. Ostatecznie reprezentacja wygrała 80:75 i zagra w niedzielnym finale o godz. 20:30.

Polska - Meksyk 80:75 (27:19, 10:24, 24:15, 19:17)

Polska: Waczyński 14, Michalak 13, Garbacz 12, Cel 9, Kulig 8, Kolenda 8, Zyskowski 7, Koszarek 4, Olejniczak 3, Hrycaniuk 2, Dziewa 0, Mazurczak 0

Meksyk: Giron 17, Mendez-Valdez 14, Camacho 13, Jaimes 8, Willis 8, Ramos 6, Estrada 5, Reyna 3, De Haro 1, Camargo 0