W piątek Polacy podejmują Łotwę

Reprezentacja Polski koszykarzy w piątek o godz. 20:30 zagra z Łotwą w Arenie Gliwice w ramach przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Transmisja w Super Polsat i Polsat Sport. Bilety na eBilet.pl

Kadra trenera Mike’a Taylora w Gliwicach przygotowuje się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, który rozpocznie się 29 czerwca w Kownie. Biało-Czerwoni w ramach Energa Cup rozegrali dwa spotkania w miniony weekend. Najpierw pokonali Meksyk 80:75, a następnie musieli uznać wyższość Rosji 63:78. Z kolei w środę kadra wygrała z Tunezją 89:66.

Teraz pora na kolejnego rywala - Łotwę. Nowy trener, Luca Banchi, ma dać zespołowi inną jakość. W Polsce pojawią się głównie młodzi zawodnicy - aż sześciu z nich będzie miało szansę na debiut w reprezentacji. Wspierani będą przez Dairisa Bertansa - w przeszłości gracza m. in. New Orleans Pelicans oraz kilku zespołów Euroligi.

W Gliwicach w czwartek pojawił się Michał Sokołowski, który niedawno zakończył sezon w Izraelu. To oznacza, że będzie już do dyspozycji trenera Mike’a Taylora. To samo dotyczy Mateusza Ponitki, nowego kapitana zespołu, który swoje pierwsze wejście po kontuzji zanotował już w meczu z Tunezją.

Transmisja spotkania Polska - Łotwa w piątek o 20:30 w Super Polsat i Polsat Sport. Bilety na eBilet.pl



TERMINARZ MECZÓW W ARENIE GLIWICE (BILETY NA EBILET.PL):

18 czerwca

godz. 20:30 Polska - Łotwa

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał