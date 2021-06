Biało-Czerwoni pokonali Łotwę po dogrywce

Reprezentacja Polski pokonała po dogrywce Łotwę 75:73 w kolejnym meczu przygotowawczym do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Następne spotkanie w Arenie Gliwice już we wtorek - rywalem będzie Brazylia.

Początek spotkania był bardzo wyrównany i to Polacy musieli gonić wynik po trójkach Dairisa Bertansa i Artursa Strautinsa. Coraz lepiej prezentowali się jednak Aleksander Balcerowski oraz Mateusz Ponitka, a mocno pracował też Michał Sokołowski. Dzięki nim Biało-Czerwoni szybko uciekali na sześć punktów. Rywale odpowiedzieli na to jednak serią 8:0 i ponownie zmieniali sytuację. Dzięki trójce Aaron Cela po 10 minutach było 17:16.

W drugiej kwarcie Łotysze ciągle byli wymagającym rywalem dla ekipy trenera Mike’a Taylora. Sporą aktywność pokazywał Damian Kulig, a po późniejszej trójce Łukasza Kolendy Polacy znowu byli na prowadzeniu. W pewnym momencie kadra zanotowała świetną serię 11:0, a akcja Michała Michalaka w ostatniej sekundzie ustawiła wynik po pierwszej połowie na 38:27.

Zawodnicy trenera Luki Banchiego w kolejnej części gry chętnie korzystali ze swojej najlepszej broni, czyli rzutów z dystansu. Michał Sokołowski prezentował się jednak bardzo dobrze i dzięki temu reprezentacja utrzymywała przewagę. Rywale byli coraz bliżej, chociaż akcje Jakuba Garbacza i Michała Michalaka dawały Biało-Czerwonym trochę spokoju. Po 30 minutach było 52:46.

Problemem reprezentacji z pewnością była skuteczność w ataku, ale mimo tego ciągle była na prowadzeniu. Obaj trenerzy starali się korzystać ze wszystkich dostępnych zawodników, a trener Mike Taylor na rozegraniu ponownie dawał mnóstwo szans Kolendzie i Mazurczakowi. Późniejsza trójka Kristersa Zoriksa sprawiała jednak, że przyjezdni przegrywali tylko trzema punktami. Do samego końca rywalizacja była bardzo zacięta, a po kolejnej akcji Zoriksa to Łotysze wychodzili na prowadzenie! Niezwykle ważny rzut trafił jednak po chwili Łukasz Kolenda. Zoriks jeszcze zdołał na to odpowiedzieć, a to w konsekwencji oznaczało remis i dogrywkę!

Dodatkowy czas gry również był wyrównany, a najważniejsze akcje należały do Mateusza Ponitki. Przeciwnicy mieli jeszcze szansę na doprowadzenie do kolejnej dogrywki albo nawet zwycięstwa, ale nie trafiali. Ostatecznie Polacy zwyciężyli 75:73.

Polska - Łotwa 75:73 (17:16, 21:11, 14:19, 16:22, d. 7:5)

Polska: Ponitka 16, Kolenda 12, Sokołowski 10, Balcerowski 8, Michalak 8, Kulig 7, Zyskowski 5, Cel 5, Mazurczak 2, Garbacz 2, Dziewa 0, Hrycaniuk 0

Łotwa: Zoriks 14, Bertans 11, Miska 8, Lasenbergs 8, Cavars 6, Blumbergs 6, Kohs 6, Silins 5, Geks 5, Strautins 3, Malmanis 1