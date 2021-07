Adam Wall

Chemart Ełk Lite Quest. Mazury przejmują polskie 3x3!

W sobotę 10 lipca w Ełku najmocniejsze drużyny 3x3 w kraju oraz zagraniczni goście powalczą o zwycięstwo w turnieju Chemart Ełk Lite Quest i nagrody finansowe. Turniej 3x3 rangi „lite quest” to dawna „satelita” czyli kwalifikacje do 3x3 Challengera Współorganizatorzy turnieju – Stowarzyszenie 3x3 Polska – finalizują właśnie rozmowy z FIBA 3x3 dotyczące miejsca dla zwycięskiej drużyny w konkretnym challengerze.

– Światowa pandemia SARS-CoV-2 zmieniła system organizowania, a co za tym idzie, ogłaszania najważniejszych imprez 3x3 na świecie. Przez obowiązujące obostrzenia sanitarne, różniące się w poszczególnych krajach, spadła ilość chętnych do organizowania turniejów typu „lite quest”, „challenger” czy „world tour”. Turnieje nie są już prezentowane w postaci jednego dużego kalendarza tylko ogłaszane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem – Bartłomiej Koziatek, Prezes Stowarzyszenia 3x3 Polska, na co dzień Koordynator Koszykówki 3x3 w Polskim Związku Sportowym, promotor 3x3 w Polsce.

W turnieju 10 lipca zagrają zaproszone przez Organizatorów zespoły, które będą ogłoszone na, dedykowanej koszykówce 3x3, ogólnoświatowej platformie FIBA 3x3. Turniej Chemart Ełk Lite Quest odbędzie się zgodnie z przepisami gry w koszykówkę 3x3, zaakceptowanymi przez Polski Związek Koszykówki. Z turnieju zostanie przeprowadzona profesjonalna transmisja internetowa, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł śledzić rywalizację on-line.

W Ełku zobaczymy takie polskie zespoły jak Ambasadorzy 3x3, Ambasadorzy 3x3 U23, Sky Tattoo Radom Basket Team, NFZ Basketball 3x3 & 5n5, Stolica 3x3, Kapitan Hak, Hutnik Warsaw 3x3, Planet Team czy zespoły reprezentujące Miasto Ełk. Do turnieju zostały zaproszone dwa zespoły - z Niemiec i Litwy. Drużyny zagrają w przygotowanych, specjalnie na potrzeby turnieju, strojach.

Turniej Chemart Ełk Lite Quest zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym na placu galerii handlowej Brama Mazur. W razie niesprzyjających warunków pogodowych turniej odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR Ełk (ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbe 11).

Profil społecznościowy projektu Korona 3x3 to główne źródło informacji o turnieju – znajdzie się tutaj harmonogram każdego dnia Chemart Ełk Lite Quest, prezentacja poszczególnych teamów, instytucje, dzięki którym turniej doszedł do skutku oraz plan niedzielnej konferencji w Hotelu Rydzewskim pn „Rozwój polskiego 3x3”.

W zbliżających się XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 koszykówka 3x3 będzie miała swój debiut i to z polskich akcentem! Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn, uzyskała awans olimpijski w turnieju kwalifikacyjnym w austriackim Graz 30 maja br. i jako jedna z ośmiu drużyn na świecie będzie walczyć o medale tokijskich Igrzysk! Drużynę olimpijską zobaczymy również w Ełku! W niedzielę 11 lipca organizatorzy zorganizują konferencję, w ramach której zaproszeni goście porozmawiają nt. rozwoju polskiego 3x3 na przestrzeni ostatnich lat, w tym w regionie Warmii i Mazur a także o przygotowaniach Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn do XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020! Reprezentacja w drodze powrotnej z turniejów w Kłajpedzie zajedzie do Ełku, aby wziąć udział w konferencji.

Zapraszamy do hotelu Rydzewski w Ełku w niedzielę 11.07.2021 r, start godz. 11:00.

Także w niedzielę 11 lipca odbędą się rozgrywki w towarzyszących kategoriach młodzieżowych. Organizatorzy zdecydowali, iż będą to U23 3x3 Mężczyzn, U17 3x3 Mężczyzn oraz U15 3x3 Mężczyzn. Zapisy do turnieju odbywają się TUTAJ

- Koszykówka 3x3 jest dobrze wypromowana na Warmii i Mazurach, co roku w regionie organizowane są turnieje skupiające krajową czołówkę koszykówki 3x3. Chemart Ełk Lite Quest „napędzany” jest projektem Korony 3x3, flagowym cyklem koszykówki 3x3 na Warmii i Mazurach. Najlepszy polski zespół sobotnich rozgrywek otrzyma dziką kartę do tegorocznych Mistrzostw Polski 3x3. Zapowiada się najmocniejsza do tej pory rywalizacja w 3x3 w Polsce! - dodaje Bartłomiej Koziatek.

