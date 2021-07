KS

Polki deklasują w Lidze Narodów 3x3 U23

W pierwszym „przystanku” Polki (Aleksandra Zięmborska, Karolina Stefańczyk, Marta Marcinkowska, Weronika Papiernik) w fazie grupowej wygrały kolejno z Austrią oraz kadrą Niemiec, a w finale nie dały żadnych szans kadra Rosji.

Jeśli chodzi o mężczyzn (Adrian Bogucki, Daniel Gołębiowski, Michał Sitnik, Michał Samsonowicz), to oba starcia grupowe zakończyły się porażkami – kolejno z Austrią oraz Węgrami.

(k) Polska – Austria 11:9

(k) Niemcy – Polska 11:21

(k) Rosja – Polska 12:19

(m) Polska – Austria 18:21

(m) Polska – Węgry 14:21

Dzień później tylko pierwsze spotkania zostały rozegrane na zewnątrz, gdyż rosnąca temperatura coraz bardziej uniemożliwiała rozgrywanie turnieju. Polki (Aleksandra Zięmborska, Weronika Preihs, Marta Marcinkowska, Weronika Papiernik) w fazie grupowej pokonały Austrię oraz Rosję, by w finałowym starciu wygrać z kadrą Niemiec. W składzie zaszła jedna zmiana – Karolinę Stefańczyk zastąpiła Weronika Preihs.

Jeśli chodzi natomiast o mężczyzn (Adrian Bogucki, Daniel Gołebiowski, Mateusz Szlachetka, Michał Sitnik), to wygrane kolejno ze Słowacją oraz Niemcami – dały pewny awans do finału. W nim #KoszKadra3x3 dość długo goniła Rosję, a gdy tego dokonała (po 5 punktach w jednej akcji Mateusza Szlachetki) wydawało się, że wygrana stanie faktem. Jednakże przy stanie 19:19, celny rzut za dwa oddali Rosjanie i postawili kropkę nad „i”. W tym turnieju Michała Samsonowicza, zastąpił Mateusz Szlachetka.

(k) Polska - Austria 21:15

(k) Rosja - Polska 19:21

(k) Niemcy - Polska 14:21

(m) Polska - Słowacja 19:14

(m) Polska - Niemcy 21:18

(m) Polska - Rosja 19:21

W ostatnim dniu turnieju emocje i temperatura sięgnęła maksimum (39 stopni), co definitywnie zmusiło organizatorów do rozegrania całego turnieju w klimatyzowanym pomieszczeniu. Kadra kobiet w pierwszym bardzo ważnym meczu, nie dała żadnych szans niesionych dopingiem z trybun gospodyniom. Drugi mecz w grupie B, zakończył się także pewnym zwycięstwem do 11 nad drużyną z Niemiec. W finale los ponownie za rywala dał kadrę Rosji i także tym razem górą były Polki.

Mężczyźni natomiast w pierwszym meczu również pokonali gospodarzy, by w drugim przypieczętować awans do finału – wygraną nad kadrą Węgier. W finale czekała już ponownie kadra Rosji, która tym razem od samego początku miała przewagę i udanie finiszowała.

(k) Polska - Słowacja 21:16

(k) Niemcy - Polska 11:21

(k) Rosja - Polska 17:21

(m) Polska - Słowacja 21:15

(m) Polska - Węgry 21:13

(m) Rosja - Polska 21:17

- Jestem bardzo dumny z dziewczyn za to czego dokonały, tym bardziej jestem z nich dumny patrząc na to jak intensywne były przygotowania. Co trzy dni mieliśmy do przejechania po 500 kilometrów i w takich samych upałach mieliśmy treningi. Daliśmy tutaj radę przede wszystkim fizycznie, a także był to jeden walczący o każdą piłkę zespół. Gdy były momenty słabsze, udało się je przetrwać i zakończyć mecz wygraną. Najcięższe było pierwsze spotkania (z Austrią, 11:9), lecz dziewczyny potrafiły się zebrać i wygrać. Do zespołu wskoczyła Weronika Preihs, a jeszcze trzy dziewczyny zostały w Polsce. Ten sezon kończy występy Marty Marcinkowskiej oraz Weroniki Papiernik, także powoli zaczynamy wprowadzać nowe zawodniczki do zespołu i niech się uczą od starszych. W koszykówkę 3x3 mają grać te zawodniczki, które chcą grać i naprawdę widać coraz więcej takich osób. Specyfiką 3x3 jest także to, że nagle jest telefon i się zbieramy i trenujemy. Wygląda to zupełnie inaczej, niż w 5x5 – jednak taka jest właśnie koszykówka 3x3 – podsumował turniej Vadim Czeczuro, trener kadry 3x3 U23.

Klasyfikacja konferencji (Europe 1) Ligi Narodów 3x3 U23:

kobiety

1. Polska 300 punktów

2. Rosja 210

3. Węgry 190

4. Niemcy 185

5. Austria 165

6. Słowacja 165

mężczyźni

1. Rosja 300 punktów

2. Austria 220

3. Polska 210

4. Słowacja 180

5. Węgry 160

6. Niemcy 145

Kolejne turnieje Ligi Naródów 3x3 U23 odbędą się na początku sierpnia na Węgrzech - w Szolnoku.