Adam Wall

Znamy Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 3X3

3. U17M – siedem okręgów spełniło kryteria, po 2 z nich wchodzą do finału, pozostałe 18

ekip gra w barażach o 6 miejsc (7x2 – 3 i 4 miejsca oraz po jednym dla Olsztyna i

Poznania i dwa dla Bydgoszczy). Finał na 16 drużyn.

4. U17K – 10 okręgów spełniło kryteria, to jest 20 drużyn - od razu finał na 20 drużyn.

5. U15M – 8 okręgów spełniło kryteria, do finału 8x2, pozostałe 20 ekip (8x2 + 2xRzeszów i

2xPoznań) gra w barażach o 4 miejsca, finał na 20 drużyn.

6. U15K – 10 okręgów spełniło kryteria, to jest 20 drużyn – od razu finał na 20 drużyn.

Poniżej podajemy zestawienie drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek centi WR nr 37 i 80, w kwalifikacjach wojewódzkich powinno wziąć udział:

– minimum 8 zespołów męskich - awans 4 zespoły,

– minimum 4 zespoły kobiece - awans 2 zespoły.

Turnieje kwalifikacyjne przeprowadziło 11 województw, przy czym nie w każdym turnieju startowała minimalna liczba drużyn. Zestawienie przedstawia poniższa tabela (na zielono zaznaczono cykle spełniające kryteria ilościowe):

Z uwagi na brak terminów i chętnych do organizacji półfinałów oraz zaplanowane na 27 - 29 sierpnia 2021 r. finały młodzieżowych Mistrzostw Polski, postanowiono zrezygnować z półfinałów. W cyklach (kategoriach), w których liczba zakwalifikowanych drużyn przekracza 20 (maksymalna liczba drużyn w jednym turnieju) przeprowadzić baraże.

Poniżej przedstawiamy zasady kwalifikacji drużyn w poszczególnych cyklach:



Poniżej zestawienie drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek centralnych z województw, które przeprowadziły kwalifikacje w poszczególnych cyklach.

Uwaga: nie przewiduje się „dzikich kart”.

Wstępny harmonogram gier:

– dn. 26 sierpnia br. (czwartek) - baraże U23M i U15M,

– dn. 27 sierpnia br. (piątek) - finały U23M i U15M,

– dn. 28 sierpnia br. (sobota) - baraże U17M oraz finały U23K i U15K,

– dn. 29 sieprnia br. (niedziela) - finały U17M i U17K.

Z uwagi na konieczność przygotowania logistycznego i uniknięcia braku drużyn na miejscu rozgrywek, prosimy zakwalifikowane kluby o przesłanie do dnia 31 lipca 2021 r. zgłoszeń do rozgrywek centralnych według Zał.15 (do pobrania TUTAJ) na adres rozgrywki@pzkosz.pl