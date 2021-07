Kadra U20 kobiet rozpoczyna zmagania w FIBA Youth European Challengers 2021

We wtorek 13 lipca reprezentacja Polski U20 kobiet rozpocznie zmagania w FIBA Youth European Challengers 2021 w tureckiej Konyi. Pierwszym rywalem Polek będzie Białoruś. Początek o godzinie 14 polskiego czasu.

Polska swój turniej FIBA U20 Women’s European Challenger rozegra w Konyi. Rywalami Biało-Czerwonych będą Turcja, Francja, Rosja, Bułgaria oraz Portugalia. Wszystkie mecze transmitowane będą na kanale YouTube Tureckiego Związku Koszykówki.

- Jutro zaczynamy turniej pierwszym meczem z Białorusią. Niestety z powodu urazów czy innych przyczyn nie mogły z nami polecieć na turniej Kamila Borkowska, Natalia Kurach, Aleksandra Kuczyńska, Wiktoria Kuczyńska czy Alicja Rogozińska. To jednak jest szansa na pokazanie się dla innych dziewczyn, jeśli zagrają tak jak potrafią i będą skoncentrowane od samego początku. To jest dla nich super okazja, by skonfrontować się z czołowymi zespołami w Europie - mówi trener kadry U20 Krzysztof Szewczyk.

- Ciężko trenowałyśmy przez ostatnie dwa tygodnie, żeby się dobrze przygotować do tego turnieju. Uważam, że jeżeli podejdziemy do każdego meczu z dobrym nastawieniem i koncentracją to będziemy w stanie z każdym powalczyć o zwycięstwo. Przed nami pierwszy mecz, bardzo mało wiemy o zespole z Białorusi, więc wygra ten kto będzie lepiej przygotowany fizycznie i będzie po prostu grał lepszą koszykówkę - dodaje Magdalena Szymkiewicz.

Skład kadry U20 na turniej w Konyi

1. Bazan Julia - GTK Gdynia

2. Kobylińska Joanna - KS AZS AJP Gorzów Wielkopolski

3. Kośla Emilia - KU AZS UMCS Lublin

4. Kowalska Martyna - MKS Tęcza Leszno (obecnie USA)

5. Kulińska Zuzanna - GTK Gdynia (obecnie USA)

6. Piechowiak Weronika - OŚ AZS Enea Poznań

7. Pszczolarska Aleksandra - MMKS Katarzynki Toruń

8. Szulc Magdalena - GTK Gdynia

9. Szymkiewicz Magdalena - GTK Gdynia

10. Śmiałek Ewelina - AZS AJP Gorzów Wielkopolski

11. Ustowska Aleksandra - GTK Gdynia (obecnie USA)

12. Żytkowska Alicja - GTK Gdynia

Sztab szkoleniowy:

1. Krzysztof Szewczyk - trener główny

2. Michał Snochowski - trener asystent

3. Janusz Kopaczewski - trener asystent/kierownik

4. Maciej Siemieńczuk - trener przygotowania motorycznego

5. Adam Piesik – fizjoterapeuta

Terminarz:

13.07, godz. 14:00 Białoruś - Polska

14.07, godz. 20:00 Polska - Portugalia

15.07, godz. 14:00 Polska - Francja

17.07, godz. 14:00 Rosja - Polska

18.07, godz. 17:00 Polska - Turcja